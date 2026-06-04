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Monique Poubel amplia presença no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e celebra arte e memória cultural

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Monique Poubel amplia presença no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival e celebra arte e memória cultural
Monique PoubelRio Das Ostras Jazz & Blues FestivalArte
📆6/4/2026 7:32 PM
📰jornalodia
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Artista Monique Poubel expande sua participação no festival, com criações oficiais, presentes para convidados, ambientação de camarins e espaço expositivo, reforçando a identidade cultural de Rio das Ostras.

A artista Monique Poubel alcança uma nova dimensão em sua carreira ao ampliar sua presença no Rio das Ostras Jazz & Blues Festival, consolidando um projeto que entrelaça arte e memória cultural .

Nesta edição, ela conquista marcos importantes: pela primeira vez, utiliza oficialmente a marca do festival em suas criações exclusivas, fortalecendo o vínculo entre arte, território e patrimônio. Suas peças tornaram-se o presente oficial do evento, patrocinadas pelo Sindicomécio, entregues a artistas, convidados e personalidades.

Além disso, com patrocínio da Azul Produções e do Shopping Plaza Rio das Ostras, as criações de Monique integram os kits de boas-vindas nos hotéis parceiros, oferecendo aos músicos e convidados uma lembrança afetiva da cidade e uma amostra da riqueza cultural local por meio do artesanato. Outro destaque é sua participação na ambientação dos camarins do festival.

A decoração assinada por Monique leva para os bastidores a identidade visual e cultural de Rio das Ostras, proporcionando aos artistas uma experiência acolhedora e conectada com a essência do município. O público também poderá conhecer sua trajetória criativa em uma exposição especial que reúne os dois temas de suas exposições individuais sobre a cultura local.

A novidade é a criação de um espaço exclusivo dedicado à artista dentro do festival, concebido para proporcionar uma experiência próxima entre público e obra, revelando as histórias, inspirações e processos por trás das criações que se tornaram símbolos afetivos do evento. A trajetória de Monique Poubel é marcada pela colaboração com Rodrigo Pontes, artista plástico, produtor cultural e mentor artístico, que contribui para o fortalecimento da identidade cultural em seus trabalhos.

Essa parceria permite o desenvolvimento de projetos que valorizam o artesanato contemporâneo, a memória coletiva e o pertencimento cultural, transformando objetos em narrativas e experiências. Mais do que peças decorativas, as obras de Monique representam uma nova forma de receber, acolher e contar a história de Rio das Ostras.

Seu trabalho demonstra como a arte local pode ocupar espaços de destaque em grandes eventos, fortalecendo a economia criativa e promovendo a cultura do município para visitantes de todo o Brasil e do mundo. Ao ampliar sua presença no festival, Monique reafirma o papel da arte como instrumento de identidade, conexão e valorização cultural, consolidando-se como uma artista que ajuda a construir a memória afetiva de um dos eventos mais importantes do calendário cultural brasileiro

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