Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, estudaprocessar Prefeitura do Rio após demissão

Após ser absolvida da morte do filho, Monique Medeiros, ex-professora, pode processar a Prefeitura do Rio por sua demissão. Prefeito afirma que readmissão não ocorrerá.

Após receber perdão judicial no processo sobre a morte do filho, o menino Henry Borel , Monique Medeiros avalia processar a Prefeitura do Rio de Janeiro por sua demissão do cargo de professora.

Os advogados dela estão analisando se ingressarão com uma ação por danos morais ou se buscarão sua reintegração aos quadros municipais. O prefeito Eduardo Cavaliere, do PSD, declarou que a demissão será mantida independentemente do resultado do caso na Justiça. Em uma publicação nas redes sociais, ele afirmou que não medirá esforços para garantir que Monique nunca seja readmitida.

A mensagem ressaltou que decisões judiciais devem ser cumpridas, mas que a decisão administrativa de afastá-la dos quadros da prefeitura está integralmente mantida. O prefeito, que também se identifica como pai e cidadão, disse que fará tudo para que as escolas sejam ambientes de proteção e respeito às crianças, e que não permitirá o retorno da ex-servidora. Monique Medeiros, formada em Letras, foi aprovada em concurso público em 2011.

Ela lecionou para turmas de educação infantil na Escola Ariena Vianna da Silva, no bairro de Senador Camará, e, sete anos depois, tornou-se diretora da unidade. A demissão ocorreu em março deste ano, após um processo administrativo disciplinary, com a justificativa de que ela não preenche os requisitos éticos necessários para cuidar de crianças.

Antes de ser absolvida na esfera penal, Monique havia perdido uma ação judicial contra o ex-secretário municipal de Educação, Renan Ferreirinha, por ter sido transferida para um cargo administrativo, afastada das salas de aula. Com a absolvição no Tribunal do Júri, a defesa considera que o cenário mudou e que há base para questionar a demissão. A informação sobre a possibilidade de um novo processo foi divulgada inicialmente pelo jornal O Globo e confirmada pela revista VEJA.

As esferas administrativa e penal são independentes, mas o resultado favorável no júri pode ser usado como argumento a favor da professora. No processo criminal, Monique foi denunciada por homicídio doloso por omissão e julgada pelo Segundo Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. Os jurados entenderam que ela não contribuiu deliberadamente para a morte do filho.

Com a desclassificação da acusação, a juíza concedeu perdão judicial, instituto previsto no Código Penal para casos em que as consequências do crime atingem o réu de forma tão grave que a punição se torna desnecessária ou desumana. Os jurados, no entanto, condenaram Monique por omissão em relação a um episódio anterior de tortura contra Henry, ocorrido em 12 de fevereiro de 2021.

Na ocasião, a babá enviou a ela um vídeo mostrando a criança mancando depois de ficar sozinha com Jairo, então namorado de Monique. A pena por essa omissão foi de um ano e quatro meses de prisão. Como ela já cumpriu quase cinco anos de prisão preventiva, não há mais tempo a cumprir, o que resultou em sua liberdade após o julgamento





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