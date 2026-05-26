Monique Medeiros cobre o rosto ao ver fotos da necropsia de Henry Borel no julgamento de Jairinho

O delegado Edson Damasceno testemunhou sobre a limpeza do apartamento antes da perícia e sobre tentativas de Jairinho de influenciar a declaração de óbito no hospital. A defesa de Jairinho busca discutir os procedimentos realizados após a chegada de Henry ao hospital.

Durante o julgamento de Monique Medeiros e do ex-vereador Jairinho pela morte de Henry Borel , Monique cobriu o rosto ao ver fotos da necropsia apresentadas pela defesa de Jairinho .

As imagens evidenciavam lesões no menino. O delegado Edson Damasceno, responsável pelas investigações iniciais, testemunhou sobre a limpeza do apartamento antes da perícia e sobre tentativas de Jairinho de influenciar a declaração de óbito no hospital. O delegado afirmou que a equipe médica tentou reanimar a criança justamente por se tratar de um menino de apenas quatro anos. A defesa também questionou o delegado sobre o atendimento prestado no hospital após a chegada da criança.

O advogado de Jairo perguntou se seria comum uma unidade hospitalar receber um paciente já em óbito, como sustentam os investigadores ter ocorrido no caso de Henry. Em resposta, Damasceno afirmou que, na sua avaliação, a equipe médica tentou reanimar a criança justamente por se tratar de um menino de apenas quatro anos. A linha de questionamento faz parte da estratégia adotada pela defesa de Jairinho, que busca discutir os procedimentos realizados após a chegada de Henry ao hospital.

Mais cedo, o próprio delegado relatou aos jurados que a investigação identificou mensagens nas quais Jairinho pressionava um executivo da Rede D'Or para que a declaração de óbito fosse emitida diretamente pelo hospital, evitando o encaminhamento do corpo ao Instituto Médico-Legal (IML). Segundo Damasceno, a investigação concluiu que o ex-vereador insistiu diversas vezes para o procedimento ser agilizado e que, caso a medida tivesse sido adotada, a apuração da causa da morte poderia ter sido dificultada.

O delegado afirmou ainda que as mensagens analisadas pela polícia indicavam que Jairinho pretendia 'virar logo essa página'





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