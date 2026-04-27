Momento de pânico: ilusionista conta como tirou Trump de evento após ataque durante truque

O ilusionista Oz Pearlman revela detalhes do ataque durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca de 2026, quando tirou o presidente Donald Trump de um evento após estrondos que se transformaram em um cenário de caos. O artista descreve o pânico, a fuga e o alívio após o incidente.

O ilusionista Oz Pearlman estava no meio de um truque de adivinhação para o presidente Donald Trump e a primeira-dama Melania Trump durante o Jantar dos Correspondentes da Casa Branca de 2026, quando um ataque inesperado transformou a noite em um cenário de caos.

O evento, que ocorria no sábado (25), foi interrompido por estrondos que, inicialmente, Pearlman confundiu com pratos caindo ou uma emergência médica. No entanto, a situação rapidamente se tornou crítica quando os agentes do Serviço Secreto agiram para proteger o presidente, derrubando-o no chão. Pearlman, que estava ao lado de Trump, descreveu o momento como um dos mais assustadores de sua vida, lembrando que, ao se deitar no chão, seus olhos se encontraram com os do ex-presidente.

'Ficamos deitados no chão; eu estava a alguns metros do presidente Trump, com os olhos fixos um no outro', relatou em suas redes sociais. O pânico se espalhou entre os convidados, que precisaram rastejar em direção à saída, temendo que ainda houvesse um atirador no local. Pearlman, que inicialmente pensou em uma possível bomba, expressou alívio ao saber que um oficial baleado havia sobrevivido ao incidente.

Em depoimento ao The New York Times, o ilusionista elogiou o profissionalismo dos agentes e destacou a importância de manter a calma em situações de crise. O ataque, que ainda está sob investigação, deixou marcas profundas nos presentes, incluindo o próprio Pearlman, que, apesar do susto, conseguiu se recuperar e continuar sua carreira.

O ilusionista, conhecido por suas apresentações em programas de televisão, afirmou que o episódio o fez refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de valorizar cada momento. O Jantar dos Correspondentes da Casa Branca, um evento tradicional que reúne políticos, jornalistas e celebridades, foi cancelado após o incidente, e as autoridades ainda buscam respostas sobre o motivo do ataque.

Enquanto isso, Pearlman e outros presentes tentam processar o trauma, buscando apoio emocional e psicológico para lidar com as consequências do evento. O ilusionista, que já participou de programas como 'America's Got Talent', prometeu continuar sua carreira, mas admitiu que o episódio o deixou mais cauteloso em relação a eventos públicos.

'A vida é imprevisível, e devemos estar preparados para o pior', concluiu em uma entrevista recente





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