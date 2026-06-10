Modelo pernambucana Thalyta Silva ganha destaque como musa de Nuno Mendes antes da Copa

Thalyta Silva, modelo de 24 anos, é namorada do zagueiro português Nuno Mendes. O casal vive em Paris, tem presença discreta, mas atrai atenção internacional. A influenciadora combina carreira na moda com apoio ao atleta, sendo vista como talismã nas conquistas europeias e na preparação para a Copa do Mundo.

Thalyta Silva , modelo pernambucana de 24 anos, está ganhando os holofotes internacionais ainda antes da estreia da Copa do Mundo. Ela é namorada de Nuno Mendes , zagueiro de 23 anos que desponta como uma das maiores promessas do Paris Saint‑Germain e da seleção portuguesa.

O casal vem mantendo uma relação discreta, mas a imprensa esportiva já a rotulou como uma das musas do futebol europeu. Thalyta conheceu Nuno em Portugal, quando ambos moravam no país, e desde então tem acompanhado a carreira do atleta, inclusive celebrando ao lado dele as duas conquistas da Liga dos Campeões.

Mesmo vivendo em Paris, ela divide a rotina com o jogador, entre treinos, viagens para destinos de praia e momentos tranquilas em casa com os dois cachorros da família, onde a gastronomia também faz parte do dia a dia. Além de apoiar o namorado nos campeonatos, Thalyta{ } tem investido na sua própria imagem nas redes sociais, combinando sua carreira de modelo com trabalhos de influenciadora digital.

Seu estilo de vida, que mistura glamour das passrelas internacionais e a simplicidade de momentos cotidianos, atrai seguidores que admiram tanto o talento esportivo de Nuno quanto a presença carismática da . A cobertura da mídia destaca que a parceria funciona como um talismã para o zagueiro, que sempre conta com o apoio da namorada nos momentos decisivos, seja nas vitórias das finais europeias ou nos treinamentos intensivos que preparam a seleção para a Copa.

Essa dinâmica de apoio mútuo tem sido apontada como um diferencial na performance de Nuno, que busca consolidar sua posição no elenco português e deixar sua marca no maior palco do futebol mundial. Com a Copa se aproximando, Thalyta Silva continua a chamar a atenção não apenas como acompanhante de um jogador, mas como figura autônoma no universo da moda e das redes.

Sua presença nas entrevistas, sessões de fotos e nas redes sociais tem gerado discussões sobre o papel{ } das namoradas defootballrs . A expectativa agora é que, enquanto Nuno Mendes tenta conduzir Portugal rumo aos últimos estádios do torneio, Thalyta continue a ampliar sua influência, mostrando que o mundo do esporte e da moda podem andar lado a lado, impulsionando ambos os caminhos para o sucesso





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