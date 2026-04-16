Modelo Lonna Drewes Acusa a Ex Congresista Demócrata Eric Swalwell de Drogarla y Violarla

Lonna Drewes relata un traumático incidente ocurrido en 2018, donde afirma que el entonces congresista demócrata Eric Swalwell la drogó en su habitación de hotel en Los Ángeles con la intención de agredirla sexualmente. El testimonio se suma a otras acusaciones contra Swalwell, quien ha renunciado a su campaña para gobernador de California y a su escaño en el Congreso. El exlegislador niega los cargos.

Lonna Drewes narra de manera conmovedora y devastadora un episodio ocurrido en 2018, en el que, según sus propias palabras, quedó inexplicablemente paralizada al ingresar a la habitación de hotel donde se hospedaba el entonces congresista demócrata Eric Swalwell . Drewes, una modelo, relata que durante una cena en Los Ángeles, California, con el objetivo de fortalecer el apoyo a su incipiente carrera política , solo había consumido una copa de vino.

Sin embargo, cree firmemente que Swalwell introdujo alguna sustancia en su bebida, impidiendo su capacidad de resistencia ante una posible agresión. Este oscuro pasaje de su vida fue compartido por Drewes en una entrevista exclusiva con la CNN, donde describió con vívido detalle el horror de la experiencia. “Él me drogó, me violó y me ahorcó… No podía mover mis brazos. Él estaba encima de mí, me ahorcaba y lo único que podía hacer era mirar. Me desmayé. Pensé que había muerto”, recordó con la voz quebrada, evocando el terror de sentirse completamente indefensa y al borde de la muerte. El testimonio de Lonna Drewes no es un incidente aislado. Se une a una creciente lista de acusaciones presentadas por otras mujeres contra Eric Swalwell, las cuales abarcan desde la recepción de fotografías de desnudos no solicitados hasta descripciones explícitas de supuestas violaciones. La acumulación de estas graves acusaciones ha tenido un impacto significativo en la carrera política del demócrata. Ante la creciente presión y el escrutinio público, Swalwell se vio obligado a renunciar a su ambiciosa campaña para gobernador de California y, posteriormente, a su escaño en el Congreso. A pesar de sus renuncias, el exlegislador aún enfrenta investigaciones en curso por parte de la oficina del sheriff del condado de Los Ángeles y la Fiscalía de Manhattan. Sin embargo, Swalwell continúa negando categóricamente todas las acusaciones que pesan en su contra. En un comunicado emitido a través de su abogada, Sara Azari, el excongresista calificó las denuncias como falsas, fabricadas y profundamente ofensivas, sugiriendo que han sido orquestadas como una campaña para descarrilar su carrera política. Azari declaró: “Estas acusaciones son falsas, fabricadas y profundamente ofensivas… diseñadas para destruir la reputación de un hombre que ha estado veinte años en el servicio público”. Añadió con firmeza: “El tiempo, la naturaleza y el lanzamiento coordinado de estas acusaciones viles y atroces hablan por sí mismos… Confiamos en que la verdad prevalecerá”. Durante una conferencia de prensa celebrada el martes, Lonna Drewes compartió detalles adicionales sobre su relación con Swalwell. Reveló que se habían reunido en tres ocasiones previas y que ella lo consideraba un amigo. Fue en el transcurso de ese tercer encuentro cuando, según su relato, Swalwell utilizó la excusa de necesitar regresar a su habitación de hotel para buscar algo olvidado como un pretexto para llevarla al lugar donde, presuntamente, tuvo lugar la agresión. Drewes describió el momento en que despertó a las 4:00 de la madrugada y encontró a Swalwell a su lado en la habitación del hotel, para luego retirarse. Durante casi ocho años, Drewes confesó haber dudado en acudir a las autoridades, paralizada por el temor a la influencia política de quien la había agredido. “Cuando supe que estaba compitiendo para gobernador, pensé: ‘Dios, esto no puede suceder’… Estaba esperando que alguien más hablara”, confesó a la CNN, revelando su esperanza de que otras víctimas se pronunciaran. Su espera concluyó el viernes, con la aparición de las primeras denunciantes, entre ellas una antigua empleada de Swalwell que afirma haber sido agredida sexualmente por él en la ciudad de Nueva York en 2024. Drewes explicó su motivación: “Mi motivación fue hacerlo por otras mujeres. Sé que no puedo ser la única… Por mucho tiempo yo quise denunciarlo”. Antes de que el desgarrador testimonio de Drewes se hiciera público, Swalwell intentó adelantarse a los acontecimientos publicando un video en sus redes sociales. En él, desestimó categóricamente las acusaciones emergentes, declarando: “Nunca ocurrieron”. Dirigiéndose a sus partidarios, enfatizó: “Sabes quién soy”, en un intento por salvar su campaña para la gubernatura y mantener su puesto. El video, sin embargo, fue calificado de “verborrea y maniobra de manipulación” por Lisa Bloom, abogada de Drewes, en la conferencia de prensa del martes. El ascenso de Eric Swalwell en la política estadounidense fue notable. Antes de verse envuelto en estas graves acusaciones, se presentaba como un político con un futuro prometedor. Su narrativa de campaña destacaba su crianza en un entorno conservador, criado por republicanos, para luego “pasarse al otro lado”, convencido de las ideas demócratas. Hijo de un policía y una emprendedora, logró ingresar a la Escuela de Leyes de la Universidad de Maryland gracias a una beca deportiva, convirtiéndose en el primero de su familia en obtener un título universitario. Inició su carrera profesional en la Fiscalía del Distrito del condado de Alameda. A la temprana edad de 29 años, ya ocupaba un puesto como concejal en su ciudad natal, Dublin, California. Tres años después, en 2013, su trayectoria política dio un salto significativo al derrotar al congresista Pete Stark, un veterano con 20 mandatos en el cargo, en las urnas. Su llegada al Capitolio, en un momento en que la Cámara de Representantes estaba controlada por los republicanos y Barack Obama lideraba el país, lo consolidó como un talento emergente. Pronto se convirtió en uno de los comentaristas demócratas más solicitados en los medios de comunicación, a menudo visto en estudios de televisión alternando con figuras públicas. Según un excolaborador citado por The Washington Post, Swalwell forjó su camino en el Congreso a través de su estrecha relación con figuras prominentes del Partido Demócrata y por su disposición a confrontar al entonces presidente Donald Trump. Este pasado prometedor contrasta fuertemente con la sombra de las acusaciones que ahora amenazan con eclipsar su legado. La narrativa de un ascenso político exitoso se ve ahora ensombrecida por las graves acusaciones de abuso sexual que emergen de su pasado, poniendo en tela de juicio no solo su integridad personal, sino también el escrutinio y los mecanismos de control dentro del ámbito político





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