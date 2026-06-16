Mobi‑Rio abre 77 vagas temporárias para manutenção e operação do Sistema BRT

Processo seletivo simplificado da Mobi‑Rio oferece 77 oportunidades temporárias com salários entre R$ 2.743,29 e R$ 3.420,16, vale‑alimentação, plano odontológico e vagas reservadas a pessoas com deficiência. Inscrições iniciam em 16 de junho pelo site da empresa.

A Mobi‑Rio , empresa pública municipal responsável pela gestão do Sistema BRT da cidade, anunciou a abertura de um Processo Seletivo Simplificado destinado ao preenchimento de 77 cargos temporários.

O objetivo da contratação é reforçar o quadro de profissionais que atuam diretamente na operação, manutenção e apoio logístico dos corredores de trânsito rápido, garantindo a continuidade dos serviços e a qualidade do atendimento aos usuários. As vagas estão distribuídas em diferentes funções técnicas e operacionais, abrangendo desde a condução de veículos auxiliares até a manutenção eletromecânica de edificações.

Cada posição apresenta requisitos específicos, e parte das oportunidades está reservada a candidatos que se enquadram no perfil de pessoa com deficiência, em conformidade com a política de inclusão vigente no órgão público. A lista completa das vagas inclui: um condutor de veículos auxiliares; três eletricistas prediais; dezenove eletricistas veiculares, sendo uma vaga destinada a pessoa com deficiência; doze lanterneiros, com uma vaga para pessoa com deficiência; vinte mecânicos, com uma vaga para pessoa com deficiência; seis mecânicos alinhadores, com uma vaga para pessoa com deficiência; nove mecânicos de refrigeração veicular, com uma vaga para pessoa com deficiência; cinco mecânicos de suspensão, com uma vaga para pessoa com deficiência; um mecânico montador; e um técnico em manutenção eletromecânica (predial).

Os salários variam entre R$ 2.743,29 e R$ 3.420,16, de acordo com a função e a carga horária prevista no contrato. Além da remuneração, os selecionados receberão vale‑alimentação no valor de R$ 660, plano odontológico e auxílio‑transporte, benefícios que visam melhorar a qualidade de vida dos funcionários temporários.

As inscrições para o Edital 014/2026 terão início a partir desta terça‑feira, 16 de junho, e poderão ser realizadas exclusivamente pela plataforma online da Mobi‑Rio, mediante preenchimento do formulário eletrônico e anexação dos documentos exigidos. O prazo para a fase de candidatura encerra‑se após a data limite fixada no edital, sendo fundamental que os interessados acompanhem as publicações oficiais para não perderem a oportunidade.

Após a fase de inscrição, os candidatos serão submetidos a avaliações que contemplam análise de currículo, testes de conhecimentos específicos e, quando necessário, exames médicos e de aptidão física. Os aprovados serão convocados para assinatura de contrato de trabalho por prazo determinado, que tem como finalidade atender às demandas operacionais do Sistema BRT durante o período de vigência do edital.

Esta iniciativa reforça o compromisso da Mobi‑Rio com a transparência, a meritocracia e a inclusão social, ao mesmo tempo em que contribui para a manutenção e expansão dos serviços de transporte público de qualidade na capital fluminense





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