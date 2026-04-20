Mixto vive temporada histórica na elite do futebol feminino nacional

Em sua primeira participação na Série A1, o Mixto Esporte Clube aposta em profissionalismo, apoio governamental e organização tática para se firmar entre as gigantes do futebol brasileiro.

O Mixto Esporte Clube escreve, em 2026, um capítulo histórico e inédito em sua trajetória centenária ao estrear na Série A1 do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino . A reportagem acompanhou de perto a rotina do clube no seu centro de treinamento em Cuiabá , observando o esforço meticuloso de uma equipe que busca equilibrar a competitividade necessária na elite com a consolidação de uma identidade forte em um calendário extremamente exigente.

Sendo um dos últimos clubes a iniciar a preparação para a temporada, o Tigre garantiu sua vaga na primeira divisão após uma série de desistências, fruto direto de uma campanha consistente e resiliente na Série A2 durante o ano de 2025. O foco imediato da diretoria e da comissão técnica é a permanência na elite nacional, e a avaliação interna aponta que, apesar do tempo reduzido, o grupo conseguiu assimilar rapidamente as diretrizes táticas. Financeiramente, o Mixto é um dos clubes contemplados pelo programa Mato Grosso Série A, uma iniciativa governamental executada pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT). Este apoio, que chega a aproximadamente R$ 3,5 milhões, é vital para sustentar a estrutura profissional do clube. O Mixto destaca-se por oferecer alojamento de alta qualidade, estádio próprio e, principalmente, um elenco 100% profissional, onde todas as atletas possuem carteira assinada, garantindo segurança e dignidade. As jogadoras ressaltam que a presença de atletas experientes no grupo foi o diferencial para que o entrosamento acontecesse com a fluidez observada nas primeiras rodadas. A liderança dentro de campo também é um ponto de destaque, com veteranas da Série A1 orientando as mais jovens sobre a intensidade e a responsabilidade que a elite exige diariamente. O ambiente nos jogos, especialmente no Estádio Eurico Gaspar Dutra, o Dutrinha, tem sido um combustível fundamental. A torcida mixtense, conhecida por seu fervor, exerce um papel de protagonista, apoiando e cobrando em igual medida, o que cria um caldeirão difícil de ser superado pelas equipes visitantes. Atletas renomadas, como a paraguaia Fany Gauto, que retornou ao Brasil após uma passagem pelo futebol chinês, destacam que o nível do futebol feminino brasileiro evoluiu consideravelmente e atrai jogadoras que buscam desafios de alto rendimento. Sob o comando do técnico Adilson Galdino, o time tem focado em uma base sólida: a organização defensiva. Para Galdino, estruturar a defesa foi o passo necessário para permitir que a equipe ganhasse confiança nas transições ofensivas e na compactação tática necessária contra os gigantes do futebol nacional. Com uma crescente notável, o Mixto segue em processo de amadurecimento, ciente de que cada ponto conquistado, seja dentro ou fora de seus domínios, é um tijolo a mais na construção de sua permanência na primeira divisão, consolidando Mato Grosso no cenário principal da modalidade





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