Missão: Promessa de Renovação ou Repetição na Política Brasileira?

Análise da startup política Missão, criada pelo MBL, que critica o sistema mas nasce dentro dele, repetindo padrões históricos. O partido conquista jovens com discurso antissistema e proposta radical de guerra ao crime.

A startup política Missão surge como uma crítica ao sistema político tradicional, mas ironicamente nasce dentro dele, repetindo um padrão já conhecido no Brasil. O PT, por exemplo, começou com a promessa de ser incorruptível até o escândalo do mensalão.

Agora, o Missão, criado por ex-integrantes do Movimento Brasil Livre (MBL), tenta se posicionar como uma alternativa renovadora, mas enfrenta o paradoxo de ser mais do mesmo. O partido foi lançado em novembro passado e já conta com uma candidatura presidencial: Renan Santos, que afirma ser mais capaz que Jair Bolsonaro, a quem chama de homem fraco e traidor.

No entanto, as pesquisas eleitorais mostram que o Missão tem surpreendido, empatando tecnicamente com nomes como Romeu Zema e Ronaldo Caiado, e conquistando especialmente os jovens entre 16 e 24 anos, onde pontua cerca de 24%. O nascimento do Missão se dá em meio ao escândalo do Banco Master, que expôs a necrose do universo político de direita.

Os bolsonaristas, sempre próximos a casos de corrupção, desde rachadinhas até funcionários fantasmas, parecem ser perdoados pelo eleitorado, que fecha os olhos para as malfeitorias. Renan Santos tenta se diferenciar afirmando que o PT é corrupto, o PSOL é um partido, e o restante são apenas legendas. Ele critica a direita tradicional, que vê como puxa-sacos de Bolsonaro, e propõe um discurso antissistema, mirando tanto o PT no governo quanto a direita bolsonarista.

O Missão se apresenta como um grito geracional dos jovens, que estariam desconectados da política institucional, e aposta em uma atuação focada no universo digital, cursos de formação e uma revista. A principal plataforma do Missão é a guerra ao crime, com a defesa do Direito Penal do Inimigo, inspirado em ideias do presidente de El Salvador, Nayib Bukele. A proposta é que criminosos reincidentes sejam tratados como inimigos, com julgamentos imediatos e punições severas, sem foco em ressocialização.

Essa abordagem radical busca conquistar eleitores que vivem com medo do crime organizado. O partido também se inspira em conceitos gramscianos de disputa pela hegemonia cultural, tentando naturalizar essa visão punitiva. Apesar de sua retórica renovadora, o Missão repete o mantra antissistema já usado por outros partidos, e sua trajetória levanta a questão: será que estamos diante de uma verdadeira renovação ou apenas de mais uma repetição do ciclo político brasileiro





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