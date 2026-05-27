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Mirinho tenta reconstruir a vida após golpe em A nobreza do amor

Novela News

Mirinho tenta reconstruir a vida após golpe em A nobreza do amor
MirinhoA Nobreza Do AmorGolpe
📆5/27/2026 8:12 AM
📰jornalextra
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📊News: 53% · Publisher: 87%

Após ser enganado por Fabrício, Mirinho decide se aproximar dos negócios da família da noiva para recuperar o prejuízo. A trama traz reviravoltas e desafios emocionantes.

Na trama da novela A nobreza do amor, o personagem Mirinho , interpretado por Nicolas Prattes, vive um momento de reviravolta após ser vítima de um golpe aplicado por Fabrício, papel de Ruan Aguiar.

Desolado e sem pistas sobre a verdadeira identidade do ex-amigo, Mirinho decide que a melhor forma de recuperar o prejuízo financeiro e moral é se infiltrar nos negócios da família de sua noiva. Assim, o bon vivant, conhecido por sua vida despreocupada e amor pelos prazeres, passa a agir de forma calculista, frequentando reuniões de negócios e se aproximando dos segredos corporativos da família.

Sua noiva, que inicialmente apoia sua iniciativa, começa a desconfiar das intenções ocultas, gerando tensão no relacionamento. A trama se aprofunda quando Mirinho descobre que Fabrício não agiu sozinho: um esquema maior envolve rivais da família. Enquanto tenta desvendar a rede de mentiras, Mirinho se vê dividido entre o amor pela noiva e a necessidade de vingança.

A coluna traz com exclusividade fotos da cena em que ele confronta um dos cúmplices, revelando um lado sombrio que até então estava escondido. A partir desse ponto, a narrativa explora temas como confiança, lealdade e as consequências de decisões tomadas por impulso. Em paralelo, a família da noiva começa a suspeitar das manobras de Mirinho. O patriarca, um empresário experiente, contrata um detetive particular para investigar o futuro genro.

A revelação de que Mirinho está obcecado em recuperar o dinheiro perdido coloca em risco não apenas o casamento, mas também a reputação de todos os envolvidos. A novela promete reviravoltas emocionantes, mostrando que, no amor e nos negócios, nem tudo é o que parece. O público pode esperar cenas dramáticas, diálogos afiados e um desfecho que questionará até onde alguém é capaz de ir por dinheiro e vingança

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Mirinho A Nobreza Do Amor Golpe Bon Vivant Família

 

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