Mirassol vs Fluminense - Jogo empatado no primeiro tempo

O jogo entre Mirassol e Fluminense terminou empatado no primeiro tempo, com o placar de 1 a 1. Em um dos lances, Denilson (Mirassol) finalizou de fora da área com força e perdeu a oportunidade ao cabecear para o gol do Flu macerado.

Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Denilson ( Mirassol ) finalização com o pé direito de fora da área. Oportunidade perdida Edson Carioca ( Mirassol ), de cabeça do meio da área.

Assistência de Daniel Borges com um cruzamento. Falta cometida por Jemmes (Fluminense). Oportunidade perdida John Kennedy (Fluminense), finalização com o pé direito de fora da área. Assistência de Renê.

Oportunidade perdida Jemmes (Fluminense), de cabeça de muito perto. Assistência de Yeferson Soteldo com um cruzamento após escanteio. Início do segundo tempo Mirassol 1, Fluminense 0. Oportunidade perdida Lucho Acosta (Fluminense), finalização com o pé direito de fora da área.

Assistência de Kevin Serna. Oportunidade perdida John Kennedy (Fluminense), de cabeça do meio da área. Assistência de Yeferson Soteldo com um cruzamento. Finalização bloqueada, Carlos Eduardo (Mirassol) finalização com o pé esquerdo de fora da área.

Assistência de Edson Carioca N. Finalização defendida no lado esquerdo do gol. Alesson (Mirassol) finalização com o pé direito com muita distância vindo do lado esquerdo. Assistência de José Aldo. Falta cometida por Willian Machado (Mirassol)





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