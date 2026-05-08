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Mirassol investe em CTs e estrutura para crescer no cenário nacional

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Mirassol investe em CTs e estrutura para crescer no cenário nacional
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📆5/8/2026 1:13 AM
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A equipe do interior paulista, que ampliou seus investimentos em Centros de Treinamento (CTs) e apostou em estrutura para crescer no cenário nacional, venceu o LDU por 2 a 0 na quarta rodada do Grupo G da Série B. Com o resultado, a equipe do interior paulista chegou aos nove pontos e se isolou na liderança da chave, enquanto os equatorianos seguem atrás, com seis pontos. Os adversários do Mirassol completam o grupo: o Lanús-ARG, com seis pontos, e o Always Ready-BOL, com três pontos. A vitória foi o último jogo em casa do Mirassol na fase de grupos. O Leão ainda busca a classificação, enfrentando a altitude de El Alto diante do Always Ready e visitando o Lanús, na Argentina. Antes, o time tem compromissos pelo Brasileirão e pela Libertadores.

Com a vitória por 2 a 0 sobre o LDU , no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, na quarta rodada do Grupo G da Série B , o Mirassol ampliou seus investimentos em Centros de Treinamento (CTs) e apostou em estrutura para crescer no cenário nacional.

Com nove pontos, a equipe do interior paulista lidera a chave, enquanto os equatorianos seguem atrás, com seis pontos. Os adversários do Mirassol completam o grupo: o Lanús-ARG, com seis pontos, e o Always Ready-BOL, com três pontos. A vitória foi o último jogo em casa do Mirassol na fase de grupos. O Leão ainda busca a classificação, enfrentando a altitude de El Alto diante do Always Ready e visitando o Lanús, na Argentina.

Antes, o time tem compromissos pelo Brasileirão e pela Libertadores. Apostar nas partidas do seu time é obrigatório ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

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