Mirassol e Athletico Paranaense empatam em partida tensa

A partida entre Mirassol e Athletico Paranaense foi marcada por várias oportunidades perdidas e faltas cometidas por ambos os times.

A partida entre Mirassol e Athletico Paranaense foi marcada por várias oportunidades perdidas e faltas cometidas por ambos os times. No início da partida, Reinaldo tentou um passe em profundidade que encontrou Edson Carioca em posição irregular, mas a jogada não resultou em uma finalização perigosa.

Pouco depois, Claudinho bateu no poste direito com uma finalização com o pé esquerdo do lado esquerdo da área, após uma assistência de Arthur Dias. Alesson, do Mirassol, também teve uma oportunidade perdida, finalizando com o pé direito do lado esquerdo da área, após uma assistência de Edson Carioca. O ataque do Mirassol foi prejudicado por faltas cometidas por Kevin Viveros e Willian Machado, que sofreram faltas no campo defensivo e no campo adversário, respectivamente.

No entanto, o Athletico Paranaense também teve suas oportunidades perdidas, como a finalização bloqueada de Steven Mendoza, após uma falta cometida por Lucas Esquivel. A partida foi marcada por uma grande igualdade entre os dois times, com ambos os times criando chances de gol, mas sem sucesso





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