Ministro Nunes Marques assume presidência do Tribunal Superior Eleitoral e terá a decisão sobre os embargos de declaração envolvendo o caso do ex-governador do Rio de Janeiro

Com a tomada de posse do ministro Nunes Marques no próximo dia 12, o Tribunal Superior Eleitoral terá um novo presidente a cargo de decidir quando pautar os embargos de declaração apresentados tanto pela defesa do ex-governador do Rio de Janeiro quanto pelos partidos opositores ao grupo político liderado por Cláudio Castro. Antes da tomada de posse, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva iniciará a relatoria do caso em substituição à ministra Isabel Gallotti. Se a chapa ocorrer, o presidente dorichter Ricardo Couto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro fará um amplo pente-fino em contratos e demissões de nomes indicados para cargos de confiança pelo ex-governador até que o impasse jurídico seja resolvido.

O ministro Nunes Marques tomará posse como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na terça-feira (12) e terá o desafio de decidir quando pautar os embargos de declaração apresentados tanto pela defesa do ex-governador do Rio de Janeiro quanto pelos partidos que fazem oposição ao grupo político liderado por Cláudio Castro (PL-RJ).

Antes disso, o ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que assumirá a relatoria do caso ao lado da ministra Isabel Gallotti, precisará se manifestar sobre os embargos. O julgamento poderá ser impactado pela composição da corte, uma vez que a ministra Cármen Lúcia e o ministro Dias Toffoli terão datas diferentes de saída, e outra composição da corte pode ser provável dependendo do momento em que os recursos forem pautados.

O caso envolve a cassação do diploma do ex-governador do Rio de Janeiro, que resultou em um impasse jurídico e afetou a linha sucessória no estado. A decisão sobre a cassação do diploma foi tomada em março pelos ministros do TSE em 4 a 3.

Entretanto, o ex-governador renunciou antes do julgamento, o que prejudicou a finalização do processo





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