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Ministro Nunes Marques assume a Presidência do TSE com Jantar Particular Pago

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Ministro Nunes Marques assume a Presidência do TSE com Jantar Particular Pago
Nunes MarquesTSESTF
📆5/12/2026 9:50 AM
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O ministro Nunes Marques inicia seu mandato no TSE com uma cerimônia de posse e um jantar de adesão com ingressos a 800 reais.

O cenário político e jurídico da capital federal, Brasília, prepara-se para a posse do ministro Nunes Marques na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE .

O evento, marcado para ocorrer nesta segunda-feira, dia 12, não se resume apenas aos trâmites burocráticos e solenes da investidura no cargo, mas estende-se para uma celebração social que já desperta discussões nos bastidores do poder. A cerimônia oficial de posse está programada para as 19h, momento em que o ministro assumirá formalmente a gestão do órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira.

No entanto, o que tem chamado a atenção é a promoção de um jantar festivo subsequente, que será realizado em um sofisticado salão localizado na região da Asa Sul. O acesso a esse evento não será gratuito, sendo que os ingressos estão sendo comercializados pelo valor de 800 reais por pessoa.

Segundo as informações contidas no convite, trata-se de um jantar por adesão, um formato em que os próprios convidados arcam com os custos da organização da festa, eliminando a necessidade de financiamento público ou privado externo para a realização do banquete. O objetivo declarado é criar uma ocasião de celebração para reunir amigos, colegas e autoridades para marcar a transição de liderança no tribunal.

A logística de venda desses ingressos está sob a responsabilidade da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Ajufe. Em esclarecimentos prestados ao portal g1, o setor de cerimonial da referida associação ressaltou que a entidade atua meramente como intermediária no processo de venda, não assumindo qualquer ônus financeiro ou responsabilidade pelos custos operacionais do jantar. Essa escolha de comemoração contrasta fortemente com a conduta de presidentes anteriores do TSE.

Por exemplo, em 2024, a ministra Cármen Lúcia, ao assumir a presidência, optou por uma postura de extrema discrição, decidindo não promover qualquer evento de confraternização para marcar sua posse. Já o ministro Alexandre de Moraes, que liderou a corte dois anos antes, optou por um caminho intermediário ao realizar um coquetel institucional nas dependências do próprio tribunal, evento este que contou com a presença de mais de duas mil pessoas, mantendo a celebração dentro do ambiente oficial da justiça.

A decisão de Nunes Marques de realizar um evento privado e pago reflete uma abordagem distinta na gestão da imagem pública de sua posse. A lista de convidados para a posse reflete a complexidade das relações políticas no Brasil atual. Seguindo a tradição protocolar, Nunes Marques encaminhou convites a todos os ex-presidentes da República. Entre os nomes citados, destacam-se Jair Bolsonaro e Fernando Collor.

No entanto, a presença de ambos está sujeita a condicionantes jurídicas rigorosas, uma vez que se encontram sob regime de prisão domiciliar ou restrições judiciais, dependendo do caso, o que exigiria a autorização prévia e expressa do ministro Alexandre de Moraes para que pudessem comparecer ao evento. Esse detalhe adiciona uma camada de tensão política à celebração, evidenciando as divisões e as disputas judiciais que permeiam o Supremo Tribunal Federal.

O próprio percurso de Nunes Marques é emblemático, tendo sido indicado para o STF por Jair Bolsonaro no ano de 2020. Natural da cidade de Teresina, o ministro possui uma trajetória sólida na magistratura, atuando na Justiça Eleitoral desde 2021, inicialmente como ministro substituto. Sua ascensão tornou-se efetiva em 2023, culminando na vice-presidência do TSE no ano seguinte, preparando-o para o comando máximo da instituição.

A importância da presidência do TSE neste momento é colossal, dado que o ministro Nunes Marques estará à frente do tribunal durante a condução das eleições presidenciais deste ano. O TSE é o órgão responsável por garantir a integridade do processo democrático, a fiscalização das campanhas eleitorais e a proclamação dos resultados, tornando a figura do presidente um ponto focal de estabilidade e imparcialidade.

Em um clima de polarização política intensa, cada gesto, decisão ou evento associado à liderança do tribunal é analisado minuciosamente pela sociedade e por observadores internacionais. A gestão de Nunes Marques terá o desafio de equilibrar a aplicação rigorosa da lei eleitoral com a necessidade de manter a confiança pública nas urnas eletrônicas e no sistema de votação brasileiro.

A transição de poder no tribunal ocorre, portanto, em um momento crítico da história política do país, onde a legitimidade das instituições é constantemente testada. O jantar de posse, embora seja um evento social, acaba se tornando um termômetro das alianças e do posicionamento do novo presidente diante do cenário jurídico-político de Brasília

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