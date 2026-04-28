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Ministro Flávio Dino analisa acórdão do TSE e planeja diálogo com relatores antes de retomar julgamento sobre eleição no Rio

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Ministro Flávio Dino analisa acórdão do TSE e planeja diálogo com relatores antes de retomar julgamento sobre eleição no Rio
STFEleição No RioFlávio Dino
📆4/28/2026 5:27 AM
📰JornalOGlobo
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O ministro Flávio Dino, do STF, estuda o acórdão do TSE sobre a condenação de Cláudio Castro e pretende conversar com os relatores Cristiano Zanin e Luiz Fux antes de retomar o julgamento sobre a eleição no Rio. A discussão no STF gira em torno de definir se a vacância no governo deve ser resolvida por eleição direta ou indireta, com posições divergentes entre os ministros.

O ministro Flávio Dino , do Supremo Tribunal Federal ( STF ), está analisando o acórdão do Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) que condenou o ex-governador Cláudio Castro (PL) e planeja conversar com os relatores Cristiano Zanin e Luiz Fux antes de retomar o julgamento sobre a eleição no Rio de Janeiro.

A decisão do TSE, que levou à inelegibilidade de Castro, é considerada complexa por Dino devido a mudanças de posição e registros contraditórios durante o processo. O ministro pretende preparar um voto detalhado antes de liberar o caso para nova pauta, o que pode levar alguns dias.

O ponto central da disputa no STF é determinar se a vacância no governo do Rio resulta de uma causa eleitoral, o que exigiria eleição direta, ou de uma renúncia comum, permitindo a sucessão indireta. A Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) aprovou uma lei prevendo eleição indireta, mas a norma está suspensa por decisão liminar e também é analisada pelo STF.

Até agora, quatro ministros (Fux, Cármen Lúcia, André Mendonça e Nunes Marques) votaram pela eleição indireta, enquanto Zanin defende a eleição direta. Outros ministros, como Dino, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, já sinalizaram preferência pelo voto popular. O acórdão do TSE, publicado cerca de um mês após o julgamento, destaca que Castro não teve o mandato cassado porque renunciou antes da conclusão do processo.

Cinco ministros do TSE consideraram que a cassação ficou prejudicada devido à saída antecipada de Castro, enquanto apenas três votaram pela cassação do diploma. Opositores veem na renúncia uma estratégia para evitar a perda formal do mandato. O PSD, partido do ex-prefeito Eduardo Paes, argumenta que a eleição deve ser direta, com o voto popular, e acionou o STF para defender essa posição.

A interlocução entre Dino e os relatores busca reduzir incertezas, mas o cenário de possível empate mantém a atenção sobre os votos de Dias Toffoli e do presidente da Corte, Edson Fachin

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