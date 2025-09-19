Ministro do Turismo, Celso Sabino, deixa o cargo: Entenda os motivos e as implicações

Celso Sabino, ministro do Turismo, acertou sua saída do governo com o presidente Lula, mas a efetivação ocorrerá após o retorno do presidente de Nova York. A decisão reflete a pressão do União Brasil, partido de Sabino, que planeja se distanciar do governo para as eleições de 2026. Este é mais um capítulo na instável relação entre o governo e o partido, que teve como estopim acusações e divergências. A notícia da saída de Sabino traz à tona tensões políticas e estratégias de poder no cenário nacional.

A demissão do ministro do Turismo, Celso Sabino , foi acertada em reunião com o presidente Lula , mas só será efetivada na semana seguinte ao retorno do presidente de Nova York. A decisão foi comunicada hoje, após encontro de aproximadamente 1 hora e 30 minutos no Palácio da Alvorada. Sabino informou a Lula que possui compromissos importantes nos próximos dias, o que justifica a postergação da sua saída.

O presidente embarcará para os Estados Unidos neste domingo (21), onde participará da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa mudança torna o Ministério do Turismo o que mais viu trocas de comando no terceiro mandato de Lula. No início do governo, a pasta foi liderada por Daniela Carneiro, também do União Brasil. A chegada de Sabino em 2023 foi estratégica, vista como uma forma de fortalecer o apoio do Centrão às iniciativas do governo no Congresso. Sabino, contudo, conseguiu a confiança e apreço de Lula nos últimos meses, sendo designado para auxiliar nos preparativos da COP30, em Belém (PA), um evento de grande relevância para o ministro, dado que ocorrerá em seu reduto eleitoral, o Pará.\No entanto, a situação se deteriorou com a pressão do União Brasil por seus filiados para deixar o governo, principalmente em vista das eleições de 2026. O partido sinalizou a Lula que não apoiará a reeleição no ano que vem. Em 2 de setembro, Antônio Rueda, presidente da Federação União PP, solicitou que todos os filiados entregassem seus cargos no governo federal em 30 dias, sob pena de afastamento. O União Brasil antecipou essa ordem, exigindo a saída imediata dos seus filiados em 24 horas. A decisão do partido veio após acusações de que o governo petista estaria por trás de denúncias contra Rueda, consideradas infundadas pelo partido e que surgiram após o anúncio de desembarque da base aliada. Em um comunicado, o União Brasil manifestou solidariedade a Rueda, acusando o governo de tentar prejudicar sua imagem. A relação entre Lula e Rueda já estava tensa, com o presidente cobrando lealdade dos ministros durante uma reunião ministerial em agosto.\Apesar da saída de Sabino, o governo espera manter Waldez Góes (Integração) e Frederico Silveira (Comunicações), indicados pelo União Brasil. A permanência de ambos seria garantida por serem indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No caso de Frederico, pesa também sua postura como indicação técnica do União e o aval de Alcolumbre. Fontes indicam que Lula questionou Frederico sobre a possibilidade de deixar o cargo em abril de 2025 para concorrer em 2026, ao que o ministro respondeu que pretende permanecer até o fim do mandato. O nome de Frederico foi citado em um depoimento, mencionado como o verdadeiro proprietário de aeronaves associadas a indivíduos investigados por lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme reportagem do portal UOL. Rueda nega irregularidades





