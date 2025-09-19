Ministro do Turismo, Celso Sabino, deixa o cargo: Entenda os motivos e as implicações

Celso Sabino, ministro do Turismo, acertou sua saída do governo com o presidente Lula, mas a efetivação ocorrerá após o retorno do presidente de Nova York. A decisão reflete a pressão do União Brasil, partido de Sabino, que planeja se distanciar do governo para as eleições de 2026. Este é mais um capítulo na instável relação entre o governo e o partido, que teve como estopim acusações e divergências. A notícia da saída de Sabino traz à tona tensões políticas e estratégias de poder no cenário nacional.
A demissão do ministro do Turismo, Celso Sabino , foi acertada em reunião com o presidente Lula , mas só será efetivada na semana seguinte ao retorno do presidente de Nova York. A decisão foi comunicada hoje, após encontro de aproximadamente 1 hora e 30 minutos no Palácio da Alvorada. Sabino informou a Lula que possui compromissos importantes nos próximos dias, o que justifica a postergação da sua saída.
O presidente embarcará para os Estados Unidos neste domingo (21), onde participará da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). Essa mudança torna o Ministério do Turismo o que mais viu trocas de comando no terceiro mandato de Lula. No início do governo, a pasta foi liderada por Daniela Carneiro, também do União Brasil. A chegada de Sabino em 2023 foi estratégica, vista como uma forma de fortalecer o apoio do Centrão às iniciativas do governo no Congresso. Sabino, contudo, conseguiu a confiança e apreço de Lula nos últimos meses, sendo designado para auxiliar nos preparativos da COP30, em Belém (PA), um evento de grande relevância para o ministro, dado que ocorrerá em seu reduto eleitoral, o Pará.\No entanto, a situação se deteriorou com a pressão do União Brasil por seus filiados para deixar o governo, principalmente em vista das eleições de 2026. O partido sinalizou a Lula que não apoiará a reeleição no ano que vem. Em 2 de setembro, Antônio Rueda, presidente da Federação União PP, solicitou que todos os filiados entregassem seus cargos no governo federal em 30 dias, sob pena de afastamento. O União Brasil antecipou essa ordem, exigindo a saída imediata dos seus filiados em 24 horas. A decisão do partido veio após acusações de que o governo petista estaria por trás de denúncias contra Rueda, consideradas infundadas pelo partido e que surgiram após o anúncio de desembarque da base aliada. Em um comunicado, o União Brasil manifestou solidariedade a Rueda, acusando o governo de tentar prejudicar sua imagem. A relação entre Lula e Rueda já estava tensa, com o presidente cobrando lealdade dos ministros durante uma reunião ministerial em agosto.\Apesar da saída de Sabino, o governo espera manter Waldez Góes (Integração) e Frederico Silveira (Comunicações), indicados pelo União Brasil. A permanência de ambos seria garantida por serem indicados pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No caso de Frederico, pesa também sua postura como indicação técnica do União e o aval de Alcolumbre. Fontes indicam que Lula questionou Frederico sobre a possibilidade de deixar o cargo em abril de 2025 para concorrer em 2026, ao que o ministro respondeu que pretende permanecer até o fim do mandato. O nome de Frederico foi citado em um depoimento, mencionado como o verdadeiro proprietário de aeronaves associadas a indivíduos investigados por lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC), conforme reportagem do portal UOL. Rueda nega irregularidades
Celso Sabino Ministério Do Turismo Lula União Brasil Política
Brasil Últimas Notícias, Brasil Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
União Brasil dá 24 horas para filiados deixarem o governo LulaMinistro do Turismo, Celso Sabino, é o quadro do partido com cargo mais alto na Esplanada
Consulte Mais informação »
Celso Sabino se reúne com Lula para definir futuro no Turismo após decisão do União BrasilPartido deu prazo de 24 horas para saída de filiados do governo
Consulte Mais informação »
Lula se reúne com Celso Sabino para definir futuro no Turismo após decisão do União BrasilPartido deu prazo de 24 horas para saída de filiados do governo
Consulte Mais informação »
Após ultimato do União Brasil, ministro Celso Sabino se reúne com LulaPartido determinou saída de seus filiados de todos os cargos no governo Lula. Sabino comanda há dois anos o Ministério do Turismo.
Consulte Mais informação »
Ministro do Turismo Celso Sabino Deixará o Governo Após Ultimato do União BrasilO ministro do Turismo, Celso Sabino, do União Brasil, anunciou que deixará o governo após determinação de seu partido. A decisão veio após o União Brasil ordenar a entrega de cargos de seus filiados. Sabino, que coordena a COP 30, planejava permanecer no cargo, mas decidiu seguir a decisão partidária.
Consulte Mais informação »
Celso Sabino deixará Ministério do Turismo após viagem de Lula a Nova YorkMinistro do União Brasil disse ao presidente que fica no cargo por mais alguns dias; partido deu prazo de 24 horas para saída de filiados do governo
Consulte Mais informação »