Ministro do STJ denuncia "venda de votos" e pressões em processos judiciais

Em sessão do STJ, ministro João Otávio de Noronha relata sofrer pressões externas e tentativas de interferência em julgamentos, alertando para a preocupante "venda de votos" no país. A declaração ocorreu durante análise de recurso de montadora de veículos.

Durante uma sessão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça ( STJ ), realizada nesta terça-feira, 14 de maio, o ministro João Otávio de Noronha trouxe à tona uma preocupação grave que tem afetado o ambiente jurídico do país. O magistrado relatou ter sido alvo de pressões e tentativas de interferência externa em processos que estão sob análise na Corte.

"Brasília está ficando difícil", desabafou o ministro, em uma declaração que reflete a crescente complexidade e os desafios éticos enfrentados pelo judiciário. Ele complementou sua observação com uma afirmação contundente: "Está todo mundo vendendo voto por aí, Brasil afora." Essas declarações contundentes foram feitas no contexto do julgamento de um recurso interposto por uma montadora de veículos. A empresa buscava reformar uma decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ), que a condenou a indenizar uma importadora brasileira por descumprimento contratual. No momento em que iniciava a leitura de seu voto, o ministro Noronha interrompeu sua fala para compartilhar sua experiência pessoal. Ele revelou ter sido procurado diversas vezes por indivíduos com interesse no desfecho da causa, muitos dos quais, segundo ele, não possuíam qualquer vínculo formal com o processo em questão. Ademais, o ministro criticou veementemente o elevado número de solicitações para o adiamento do julgamento. "Recebi mais de dez pedidos de audiência para falar do mesmo processo, sem considerar os pedidos para adiar", relatou, evidenciando uma estratégia de procrastinação que visa influenciar a decisão. "Hoje, ligaram perguntando se podia adiar o processo." Prosseguindo em sua crítica, o ministro Noronha direcionou suas observações para o que descreveu como uma crescente "interferência em processo alheio". "Essa interferência tem crescido. Ou seja, todo mundo vendendo voto por aí, pelo Brasil afora. A verdade é essa", reiterou, pintando um quadro sombrio da realidade jurídica. É fundamental ressaltar, porém, que o ministro fez questão de esclarecer que suas declarações não tinham relação direta com o advogado que representava as partes no caso em julgamento. No decorrer da sessão, o ministro Noronha alinhou-se aos votos dos ministros Isabel Gallotti e Raul Araújo. Por maioria, a Quarta Turma do STJ decidiu acolher o recurso da montadora, o que resultou na anulação dos atos processuais desde a citação. O ministro Noronha explicou que a responsabilidade pelo pagamento deverá recair sobre "quem realmente contratou", com a subsequente homologação da sentença na Coreia para a efetiva execução do pagamento. A reportagem da CNN Brasil buscou contato com a assessoria de imprensa do STJ para obter um posicionamento oficial sobre as declarações do ministro, mas até o fechamento desta matéria, não obteve retorno





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