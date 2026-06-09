Ministro do STF restabelece condenação por injúria racial em caso de ofensa com café

Decisão de Cristiano Zanin reafirma que comentários racistas constituem crime independentemente de intenção explícita de ofender, baseando-se no conceito de racismo recreativo.

O ministro do Supremo Tribunal Federal ( STF ), Cristiano Zanin , restabeleceu a condenação por injúria racial contra um homem que, em 2019, recusou um café com comentários racistas.

O episódio ocorreu enquanto a vítima, uma mulher negra, ajudava uma amiga a vender café em um ponto de venda. Ao ser oferecida a bebida, o agressor respondeu: 'Não quero, porque já tomei café e também não quero ficar da sua cor', completando que 'já causo polêmica sendo branco, imagina ficando da sua cor'. A fala foi gravada por terceiros e levada à Justiça.

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) havia absolvido o réu, argumentando que não ficou comprovada a intenção deliberada de ofender, o que configuraria insuficiência de provas. No entanto, Zanin cassou essa decisão ao analisar um recurso apresentado pelo Ministério Público. Para o ministro, a conduta se enquadra no conceito de racismo recreativo, termo que descreve situações em que o agressor utiliza o humor ou brincadeiras como disfarce para ofensas que perpetuam o preconceito e a inferiorização racial.

Ele destacou que o conteúdo das palavras, por si só, já caracteriza o crime de injúria racial, não sendo necessário exigir a comprovação de uma intenção específica de ofender, pois isso esvaziaria a proteção constitucional e ignoraria o racismo estrutural presente na sociedade brasileira. A decisão de Zanin restabeleceu a sentença da primeira instância, que condenou o réu a 1 ano, 6 meses e 20 dias de prisão em regime aberto, além de 14 dias-multa.

O ministro também citou uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), de 2024, que apontou falhas do Estado brasileiro na proteção dos direitos da população negra e determinou que casos de discriminação racial sejam investigados e punidos rigorosamente. Ele ressaltou que a Constituição Federal tem como objetivo fundamental eliminar toda forma de discriminação, condição essencial para uma sociedade justa e solidária.

A decisão representa um marco no combate ao racismo no Brasil, reafirmando que piadas ou comentários aparentemente inofensivos podem configurar crime quando carregam conteúdo discriminatório. Especialistas apontam que esse julgamento pode influenciar futuras decisões judiciais sobre injúria racial e racismo recreativo, ampliando a proteção às vítimas e inibindo práticas preconceituosas. O caso também reforça a importância de registrar e denunciar ofensas racistas, mesmo aquelas disfarçadas de humor, para que o sistema de Justiça possa agir de forma eficaz.

A sociedade brasileira, marcada por desigualdades históricas, precisa combater o racismo em todas as suas manifestações, inclusive as mais sutis. A decisão do STF contribui para esse objetivo, ao deixar claro que a liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para discriminação. O réu ainda pode recorrer, mas a determinação de Zanin sinaliza uma postura mais rigorosa do STF em relação a crimes raciais.

O caso também gerou debates nas redes sociais, com muitos apoiando a decisão e outros criticando o que consideram uma interpretação excessiva da lei. No entanto, para juristas, a decisão está alinhada com os tratados internacionais de direitos humanos e com a jurisprudência da CIDH. O Brasil, como signatário de convenções contra a discriminação racial, deve cumprir suas obrigações internacionais. Essa decisão é um passo importante nesse sentido, mostrando que o Judiciário está atento às demandas por igualdade racial.

O ministro Zanin, ao votar, também destacou que a injúria racial é um crime que atinge não apenas a vítima, mas toda a comunidade, pois reforça estereótipos e preconceitos. Por isso, é fundamental que o Estado atue de forma exemplar na punição desses casos. O STF, como guardião da Constituição, tem o dever de proteger os direitos fundamentais e promover a igualdade. Essa decisão reflete esse compromisso.

A expectativa é que casos semelhantes sejam tratados com a mesma gravidade, desestimulando comportamentos racistas. O racismo recreativo, como visto, não é uma brincadeira inócua, mas sim uma forma de violência que deve ser combatida com todos os instrumentos legais disponíveis. A decisão de Zanin é um alerta para a sociedade: piadas com base em raça ou cor podem ter consequências jurídicas graves.

A educação e a conscientização também são essenciais, mas a punição é um instrumento necessário para coibir a discriminação. O caso do café racista entra para a história como um exemplo de que o sistema de Justiça brasileiro está evoluindo no enfrentamento ao racismo estrutural. A partir de agora, espera-se que mais vítimas se sintam encorajadas a denunciar, e que os agressores sejam responsabilizados.

O caminho é longo, mas essa decisão representa um avanço significativo na luta por uma sociedade mais justa e igualitária





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