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Ministro do STF reitera ordem que suspendeu aplicação da lei recém sancionada até que STF analisem decisões que questionam a mesma

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Ministro do STF reitera ordem que suspendeu aplicação da lei recém sancionada até que STF analisem decisões que questionam a mesma
Ministro Alexandre De MoraesSTFDébora Rodrigues
📆5/10/2026 9:08 PM
📰JornalOGlobo
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O ministro Alexandre de Moraes, do STF, negou o pedido para reduzir a pena de Débora Rodrigues com base na nova lei de dosimetria, a qual está suspensa até julgamento pelo STF.

Ministro do STF reitera ordem que suspendeu aplicação da lei recém sancionada até que STF analisem decisões que questionam a mesma - A lei da dosimetria, que visa reduzir penas, foi sancionada após veto presidencial ser derrubado pelo Congresso.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, negou pedido para reduzir a pena de Débora Rodrigues com base na nova lei de dosimetria, a qual está suspensa até julgamento pelo STF. A decisão irritou a oposição, mas gerou comemoração entre os governistas. O texto também fala sobre a primeira-dama, a Câmara e a TV Globo

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Ministro Alexandre De Moraes STF Débora Rodrigues Verdict For Acts Of 8 January New Dosimetry Law Suspension Of Application Impact On Case Evaluations Actions Against New Law

 

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