Ministro do MDIC Defende Fim da Escala 6x1 Sem Compensações e Aborda Taxa de Importação e Minerais Críticos

Em entrevista exclusiva, o ministro Márcio Elias Rosa detalhou as prioridades do governo para o desenvolvimento industrial, comércio e serviços, reafirmando a posição firme contra a concessão de benefícios fiscais para empresas em relação à extinção da escala 6x1 e defendendo a manutenção da taxa de importação sobre compras internacionais.

O novo ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços ( MDIC ), Márcio Elias Rosa , delineou uma postura firme em relação a mudanças significativas na legislação trabalhista e na política econômica do país, em entrevista exclusiva ao SBT News.

A principal delas é a extinção da escala de trabalho 6x1, sem a concessão de quaisquer benefícios fiscais ou compensações financeiras aos empregadores. Essa decisão tem gerado forte resistência por parte de lideranças do setor econômico, que buscam, através de intensa pressão sobre o Congresso Nacional, a inclusão de medidas atenuantes, como desonerações tributárias ou um período de transição mais extenso.

No entanto, o governo federal, sob a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, demonstra inflexibilidade, rejeitando categoricamente qualquer tipo de compensação. O ministro Rosa argumenta que o impacto da mudança na escala de trabalho será comparável ao efeito de um aumento real do salário mínimo, um ajuste que, segundo ele, o setor produtivo é capaz de absorver sem grandes dificuldades. Ele enfatiza que a economia brasileira possui resiliência suficiente para lidar com essa transição, minimizando possíveis efeitos negativos.

Ao ser questionado diretamente sobre as demandas da indústria por subsídios em troca da alteração, o ministro foi enfático: “A chance de compensação é zero”. Ele ressalta a importância do diálogo com os empresários, reconhecendo a necessidade de uma interlocução aberta e transparente, mas reafirma que a atual jornada de trabalho representa uma “distorção histórica” que se perpetua há quase quatro décadas e precisa ser corrigida.

A abordagem do governo é pautada na democracia e no debate construtivo, buscando o convencimento mútuo através da argumentação e da negociação. O ministro demonstra confiança na capacidade de alcançar um consenso que beneficie tanto os trabalhadores quanto o desenvolvimento econômico do país. A discussão sobre a jornada de trabalho ocorre em um contexto de preparação para as eleições, com o presidente Lula defendendo a limitação da jornada semanal a 40 horas, sem redução salarial.

Paralelamente, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, tem trabalhado em uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para tratar do tema, com a criação de uma comissão especial para debater a questão. A admissibilidade da PEC já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. Além da questão da jornada de trabalho, o ministro Rosa abordou outros temas relevantes para a economia brasileira.

Em relação ao imposto de importação sobre compras internacionais de até US$ 50, conhecido como “taxa das blusinhas”, ele defendeu a manutenção da cobrança, apesar da sua impopularidade entre os consumidores. Embora haja pressão interna no governo federal, por parte da área política, para revogar a taxa com o objetivo de impulsionar a campanha à reeleição do presidente Lula, o MDIC se posiciona favoravelmente à sua continuidade, argumentando que ela é essencial para proteger a indústria têxtil e o varejo nacional.

Dados apresentados pelo MDIC indicam um crescimento de 5,4% nas vendas do setor e de 3,9% na geração de empregos após a implementação da taxa. O ministro também destacou a importância da exploração de minerais críticos e terras raras para a soberania nacional, reiterando que o subsolo brasileiro pertence exclusivamente à União. Ele descartou a criação de uma estatal para gerenciar essa exploração, contrariando as expectativas de alguns setores do PT.

A estratégia do governo é atrair investimentos estrangeiros para a industrialização local, evitando a exportação de matérias-primas brutas. O objetivo é seguir o modelo de países como a Indonésia, exigindo que o refino e o processamento dos minerais sejam realizados dentro do território nacional, agregando valor à produção e gerando empregos de alta qualidade





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