Ministro do Esporte se reúne com presidente da FIFA para apresentar avanços da Copa do Mundo Feminina 2027

Em Miami, o ministro Paulo Henrique Cordeiro entregou a Gianni Infantino o marco regulatório da competição, sancionado por Lula, e detalhou as ações de preparação para o primeiro Mundial Feminino na América do Sul.

O ministro do Esporte , Paulo Henrique Cordeiro , reuniu-se nesta quinta-feira (5) em Miami, nos Estados Unidos, com o presidente da FIFA , Gianni Infantino , para apresentar os avanços do Brasil na preparação da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027.

Durante o encontro, o ministro entregou ao dirigente o marco regulatório completo da competição, sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última semana, consolidando as garantias jurídicas e institucionais necessárias para a realização do torneio. A reunião marcou mais uma etapa do trabalho conjunto entre o Governo Federal e a FIFA para a realização da primeira edição da Copa do Mundo Feminina em território sul-americano.

O ministro também apresentou o andamento das ações previstas para a organização do evento, incluindo a conclusão das inspeções técnicas nas oito cidades-sede e a ativação da estrutura de governança federativa responsável pela coordenação dos diversos eixos estratégicos da competição. O Brasil está cumprindo todos os compromissos assumidos desde a candidatura. A sanção do marco regulatório representa um passo decisivo para garantir segurança jurídica, organização e excelência na realização do torneio.

Estamos construindo as condições para fazer da Copa do Mundo Feminina de 2027 um marco para o esporte brasileiro e para o futebol feminino mundial, afirmou o ministro Paulo Henrique Cordeiro. Durante o encontro, o presidente da FIFA manifestou confiança no trabalho conduzido pelo Brasil e destacou o potencial transformador da competição. Temos confiança e certeza de que será um sucesso. Teremos um impacto mundial incrível, que vai mudar o esporte feminino, porque será no Brasil.

A FIFA e o Brasil estão juntos nessa missão, afirmou Gianni Infantino. Para o ministro, a declaração reforça o reconhecimento internacional do esforço realizado pelo país na preparação do evento. A Copa do Mundo Feminina de 2027 é um projeto de país.

Sob a liderança do presidente Lula, estamos mobilizando governos, entidades esportivas e a sociedade para realizar um evento histórico, capaz de transformar o futebol feminino, ampliar oportunidades para meninas e mulheres e deixar um legado permanente para as próximas gerações, destacou. A realização da Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 integra a estratégia do Governo Federal de fortalecer o esporte feminino, ampliar o acesso à prática esportiva e consolidar o Brasil como referência internacional na organização de grandes eventos esportivos.

Além de projetar o país globalmente, o torneio deverá impulsionar investimentos, gerar empregos, movimentar o turismo e ampliar a participação de meninas e mulheres no esporte. A Copa do Mundo Feminina da FIFA Brasil 2027 será disputada em oito cidades-sede e reunirá as principais seleções do planeta em um evento que promete estabelecer novos padrões de participação, visibilidade e legado para o futebol feminino mundial.

O Governo Federal já iniciou obras de infraestrutura nos estádios e aeroportos, além de programas de capacitação para voluntários e profissionais do setor. A expectativa é que o evento atraia milhões de turistas e gere bilhões em receita, deixando um legado de igualdade de gênero e desenvolvimento esportivo para o país. O ministro ainda ressaltou que o Brasil está preparado para receber a competição com excelência, garantindo a segurança e o bem-estar de todos os participantes e visitantes





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