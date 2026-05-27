Ministro deu prazo para revisão criminal de Jair Bolsonaro

O ministro Nunes Marques deu 20 dias ao chefe da PGR, Paulo Gonet, para que apresente manifestação sobre a revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente protocolou um pedido para anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão pelo processo da trama golpista.

O ministro Nunes Marques deu 20 dias ao chefe da PGR , Paulo Gonet , para que apresente manifestação sobre a revisão criminal do ex-presidente Jair Bolsonaro .

A defesa do ex-presidente protocolou um pedido para anular a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão pelo processo da trama golpista. O recurso requer a absolvição, a anulação da delação premiada de Mauro Cid e a remessa do caso ao plenário do Supremo. A defesa de Bolsonaro questiona a tramitação do processo que condenou o ex-mandatário e o fato de Bolsonaro não ter sido julgado por todos os ministros da Corte.

Além disso, alegam que a delação de Mauro Cid não foi voluntária nem verdadeira e deve ser anulada. A falta de acesso integral a provas da investigação, por parte dos defensores do ex-mandatário, também é usada como argumento. O ministro Nunes Marques deflagrou o processo que pode, em último caso, anular a condenação imposta ao ex-presidente como chefe da trama golpista.

A Segunda Turma do Supremo, composta por André Mendonça, Nunes Marques e outros ministros, será responsável por julgar a revisão criminal. O processo pode ter um impacto significativo na imagem do ex-presidente e na política brasileira





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