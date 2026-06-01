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Ministro da Fazenda diz que vai fazer conversas internas sobre classificação de PCC e CV como organizações terroristas

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Ministro da Fazenda diz que vai fazer conversas internas sobre classificação de PCC e CV como organizações terroristas
Ministro Da FazendaPCCComando Vermelho
📆6/1/2026 6:50 PM
📰valoreconomico
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O ministro da Fazenda disse que vai fazer conversas internas com instituições financeiras e autoridades brasileiras para recolher informações e levar de maneira qualificada para autoridades norte-americanas sobre a decisão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. Ele afirmou que pode falar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sobre a decisão americana.

O ministro da Fazenda, disse que vai fazer conversas internas com instituições financeiras e autoridades brasileiras para recolher informações e levar de maneira qualificada para autoridades norte-americanas sobre a decisão de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas .

Ele afirmou que pode falar com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, sobre a decisão americana. Ressaltou, porém, que não cabe ao Brasil assumir uma posição de "vassalagem" na relação bilateral. O ministro disse que fará contato com Bessent para detalhar as medidas adotadas pelo Brasil e que a designação de organizações criminosas não ajuda a enfrentar o problema.

Ele criticou integrantes da oposição que defendem, no exterior, a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Segundo ele, esse tipo de atuação transmite um sinal contrário ao trabalho realizado por policiais e investigadores brasileiros no combate ao crime organizado.

A abertura de espaço para questionamentos por parte dos EUA por causa dessa medida já tem levado bancos brasileiros a contratar escritórios de advocacia no exterior e reforçar procedimentos de compliance, apesar de já cumprirem exigências da legislação nacional e da regulação do Banco Central - o que, segundo ele, gera custo adicional para bancos e pode onerar cidadãos. O ministro também disse que a medida pode criar riscos desnecessários para o sistema financeiro caso evolua para sanções contra instituições brasileiras e pode aumentar a percepção de risco sobre o país e elevar o prêmio exigido por investidores estrangeiros para aplicar recursos no Brasil

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