Ministro da Fazenda defende Jaques Wagner após operação da PF e comenta cenário econômico

Dário Durigan expressou confiança no senador Jaques Wagner, alvo da Operação Compliance Zero, e abordou a expansão do Banco Master sob a gestão de Roberto Campos Neto. O ministro também falou sobre a decisão do Copom, a postura do Fed e o investimento da Vale no projeto Jansen.

O ministro da Fazenda, Dário Durigan , afirmou nesta quinta-feira que tem muita confiança no líder do governo no Senado, Jaques Wagner , que é alvo da Operação Compliance Zero .

Em entrevista à TV Metrópoles, Durigan destacou que o maior escândalo do sistema financeiro teve origem na autorização do Banco Central, em 2019, para a compra do Banco Máxima por Daniel Vorcaro, durante a gestão de Roberto Campos Neto. O ministro lembrou que o Banco Master, envolvido na operação, expandiu seus negócios sob a administração de Campos Neto e defendeu a necessidade de melhorar a supervisão bancária, com a participação de outras instituições além do BC.

Durigan negou ter se encontrado com Daniel Vorcaro e reafirmou a confiança em Jaques Wagner, esperando que o senador preste esclarecimentos à Justiça. A Polícia Federal realizou buscas nesta quinta contra Jaques Wagner e contra o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Vorcaro, investigando suspeitas de corrupção e lavagem de dinheiro.

A Polícia Federal (PF) cumpriu mandados de busca e apreensão contra o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, e contra o banqueiro Augusto Lima, ex-sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. A operação apura crimes de corrupção e lavagem de dinheiro que envolvem o parlamentar, suspeito de ligação com esquemas de fraudes no banco. A ação faz parte da Operação Compliance Zero, que investiga irregularidades no sistema financeiro, especialmente no Banco Master.

Outro alivo da operação foi o banqueiro Daniel Vorcaro, que já havia sido alvo de fases anteriores. A PF não divulgou detalhes adicionais sobre os motivos específicos que levaram às medidas contra Wagner e Lima, mas a investigação segue em sigilo. Durigan também comentou sobre o cenário macroeconômico, mencionando a recente decisão do Comitê de Política Monetária (Copom) de reduzir a taxa Selic e a postura conservadora do Federal Reserve (Fed) dos Estados Unidos.

Ele destacou que a manutenção dos juros longos e a valorização do dólar refletem a cautela do Fed em relação à inflação. O ministro ressaltou que o Ministério da Fazenda adotou todas as precauções necessárias para proteger o patrimônio público. Paralelamente, a mineradora Vale, maior do mundo em valor de mercado, anunciou que investirá US$ 6,9 bilhões na segunda fase do projeto Jansen, acima da projeção inicial de US$ 4,9 bilhões aprovada em 2023.

A notícia gerou expectativas positivas para o setor de mineração, apesar do contexto de incertezas políticas e econômicas no Brasil e no mundo





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