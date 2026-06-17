Ministro da Fazenda afirma que subsídio aos combustibles é temporário e deve acabar com acordo EUA-Irã

Em reunião na Câmara, Dario Durigan detalhou medidas de mitigação da alta de preços e criticou gestões anteriores. Ele previu redução da inflação com cessar-fogo e abordou questões fiscais, monetárias e políticas.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , participou de reunião conjunta das comissões de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Desenvolvimento Rural e de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados.

Durante o encontro, ele afirmou que as medidas de subsídio aos combustíveis são temporárias e devem ser encerradas com a formalização do acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, países que travam conflito desde o fim de fevereiro. O governo federal concedeu subvenção a produtores e importadores de combustíveis derivados de petróleo, como gasolina e diesel, para mitigar os efeitos da alta de preços provocada pelo conflito.

Durigan declarou que espera uma diminuição do preço do petróleo com o cessar-fogo recentemente anunciado, o que deverá reduzir a inflação via menor custo dos combustíveis. Ele reafirmou o compromisso em acabar com o subsídio. O ministro também criticou a ausência de medidas de recomposição de pessoal e orçamento em gestões anteriores, citando os governos Temer e Bolsonaro.

Em 2022, Bolsonaro propôs reduzir o ICMS sobre combustíveis, medida aprovada pelo Congresso que gerou prejuízo de R$ 27 bilhões aos Estados, ressarcido em 2023 após decisão judicial. Durigan anunciou que o Ministério da Fazenda passará a divulgar todos os processos já concluídos de autorização para bets. O ministro ainda opinou sobre a relação do Brasil com os Estados Unidos, considerando-a desequilibrada e com risco de intervenção, o que é preocupante.

Ele comentou que a primeira reunião do banco central americano sob o comando de Kevin Warsh merecerá atenção especial dos agentes financeiros, especialmente a coletiva de imprensa do novo chairman. No cenário europeu, as bolsas subiram e o Stoxx 600 renovou recorde, apesar da cautela com a atuação do Fed. No fechamento, o Stoxx 600 avançou 0,45%, o DAX de Frankfurt subiu 0,10%, o FTSE 100 de Londres ganhou 0,14% e o CAC 40 de Paris cedeu 0,20%.

Outros temas tratados incluem a antecipação da assinatura do acordo entre EUA e Irã, segundo o site Axios, com previsão para esta quarta-feira, e o leilão de usinas, comentado pelo diretor de planejamento do ONS, Alexandre Zucarato, que explicou que parte das usinas vencedoras já estava no sistema e a outra é de nova geração, entrando em operação nos próximos anos. O governador de São Paulo afirmou que a medida não prejudica o transcurso da eleição do grupo, a eleição de Flávio e a dos senadores





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