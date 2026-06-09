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Ministro da Fazenda afirma que programa Desenrola Famílias já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas

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Ministro da Fazenda afirma que programa Desenrola Famílias já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas
Programa Desenrola FamíliasDívidaRenegociação
📆6/9/2026 3:32 PM
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O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o programa Desenrola Famílias já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas e espera que esse número alcance 10 milhões ainda neste mês.

O ministro da Fazenda , Dario Durigan, afirmou que o novo programa Desenrola Famílias já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas e espera que esse número alcance 10 milhões ainda neste mês.

O governo manterá uma mobilização nacional até 2 de agosto. O ministro informou que, até o momento, já foram realizadas 1,7 milhão de operações de renegociação.

Além disso, quatro milhões de pessoas tiveram o nome retirado dos cadastros de inadimplência por possuírem dívidas de até R$ 100, enquanto 1,1 milhão de pessoas já quitaram seus débitos à vista, com desconto de mais de 80% na média. O ministro destacou que a dívida com desconto de 80% passa a ser baixa e os juros de até 1,99% ao mês são bem mais baixos do que se paga no cartão de crédito ou no cheque especial.

Isso permitiu que as pessoas tenham uma vida melhor. O governo também está trabalhando em um plano para reduzir a dívida dos brasileiros. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o objetivo é criar um programa que permita aos brasileiros renegociar suas dívidas de forma mais fácil e acessível. O programa Desenrola Famílias é um exemplo disso.

O ministro destacou que o programa já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas e espera que esse número alcance 10 milhões ainda neste mês. O governo também está trabalhando em um plano para reduzir a dívida dos brasileiros. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o objetivo é criar um programa que permita aos brasileiros renegociar suas dívidas de forma mais fácil e acessível. O programa Desenrola Famílias é um exemplo disso.

O ministro destacou que o programa já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas e espera que esse número alcance 10 milhões ainda neste mês. O governo também está trabalhando em um plano para reduzir a dívida dos brasileiros. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o objetivo é criar um programa que permita aos brasileiros renegociar suas dívidas de forma mais fácil e acessível. O programa Desenrola Famílias é um exemplo disso.

O ministro destacou que o programa já beneficiou mais de 6 milhões de pessoas e espera que esse número alcance 10 milhões ainda neste mês

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