Ministro da Fazenda afirma que economia brasileira voltará a surpreender positivamente em 2026

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que a economia brasileira deverá voltar a surpreender positivamente no segundo trimestre de 2026. Ele destacou a necessidade de manter a estabilidade econômica sem deixar de atender a população mais vulnerável.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan , afirmou que a economia brasileira deverá voltar a surpreender positivamente no segundo trimestre de 2026 . Ele disse que o governo contribuiu para reconstruir um país soberano e democrático.

O ministro relembrou o cenário econômico e político enfrentado pelo governo no início do mandato e afirmou que o Brasil é visto internacionalmente como um país com grande potencial de contribuição. Ele destacou a necessidade de manter a estabilidade econômica sem deixar de atender a população mais vulnerável. Durante a reunião ministerial, o ministro também anunciou que a equipe econômica pretende trabalhar para ampliar o limite de faturamento do MEI (Microempreendedor Individual), permitindo a contratação de mais trabalhadores.

Além disso, o ministro afirmou que o governo tem adotado medidas para reduzir os impactos da guerra entre Estados Unidos e Irã sobre a economia brasileira





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