Ministro Alexandre de Moraes suspende aplicação da Lei da Dosimetria

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu suspender a aplicação da Lei da Dosimetria, que permite a redução de penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023. A medida é considerada excepcional e não representa um novo julgamento.

O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a aplicação da Lei da Dosimetria, que permite a redução de penas de condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, incluindo a pena de Bolsonaro que foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no julgamento da trama golpista, e seus aliados.

A medida não representa um novo julgamento e é considerada excepcional. Moraes citou ações que questionam a constitucionalidade da lei, a serem julgadas pelo plenário da Suprema Corte. Os condenados terão que aguardar a decisão dos ministros do STF se a lei respeita as regras da Constituição Federal para obterem os benefícios da redução da pena.

As ações questionam a nova lei foram apresentadas pela Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e pela federação PSOL-Rede, argumentando que a lei viola a integridade do ordenamento jurídico e instrumentaliza a atividade legislativa para enfraquecer seletivamente a tutela penal do Estado Democrático de Direito





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