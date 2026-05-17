Ministers of Lula Insist on Messias to Expose and Argue Against Defeat

This news article discusses the decision by ministers of Lula to insist on the reelection of Justice Minister Jorge Messias, whilst also commenting on the factors that influenced their decision-making. The media mentions the president's statement that he will not accept defeat and insists on Messias to reaffirm his choice and expose the alleged conspiracy of politicians within the government.

Basília Rodrigues gosta de apurar e explicar. Jornalista há 18 anos, é especializada na cobertura de Política e Judiciário. Venceu Troféu Mulher Imprensa, +Admirados Jornalistas Brasileiros, Prêmio Especialistas, NaTelinha/UOL e Engenho.

Ministros de Lula dizem que presidente não aceita derrota e insiste em Messias para reafirmar escolha e expor articulação de Alcolumbreministers de Lula afirmaram que o presidente não abre mão de fazer uma nova indicação, como escolher uma mulher negra, o que seria inédito e marcaria o viés progressista do governo, ou optar por outra pessoa que já tenha passado por sabatina no Senado e ocupe vaga em algum tribunal em Brasília. ao indicar Jorge Messias novamente o presidente estaria reafirmando que desde o início fez a melhor escolha.

Até mesmo o risco de ser derrotado mais uma vez pelo Senado tem sido minimizado, e isso tem muito a ver com a repercussão negativa que o Congresso recebeu.na terça-feira (12), foi interpretada como ato de desagravo e fortalecimento do ministro. Ainda mais por ter sido estimulada pelo discurso do presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti.

Foram trinta segundos de palmas, em que a única pessoa da tribuna que não acompanhou foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Não houve também interação pública de Lula e Alcolumbre durante o evento. Messias esteve com Lula na semana seguinte à rejeição. A decisão foi mantê-lo na AGU, pelo menos por enquanto. O ministro está de férias





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