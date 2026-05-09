Ministerio Público Federal Identifica Regularidades Em Projeto de Lei para Praça XI Maravilha, No Centro Rio de Janeiro

O Ministério Público Federal (MPF) apontou irregularidades no Projeto de Lei que cria a Área de Especial Interesse Urbanístico Praça XI Maravilha, no Centro do Rio de Janeiro. O órgão alertou para falhas graves no projeto, que pode ameaçar o direito à moradia de famílias vulneráveis em uma região conhecida como Pequena África.

O Ministério Público Federal (MPF) apontou irregularidades no Projeto de Lei que cria a Área de Especial Interesse Urbanístico Praça XI Maravilha, no Centro do Rio de Janeiro.

Em análise técnica enviada nesta sexta-feira (8) à Câmara Municipal, o órgão afirmou que a proposta apresenta falhas graves e pode ameaçar o direito à moradia de famílias vulneráveis da região conhecida como Pequena África. Segundo o MPF, o projeto não prevé mecanismos adequados de participação popular e pode estimular a gentrificação — processo em que a valorização imobiliária provoca a expulsão de moradores de baixa renda.

Além disso, o órgão alertou para possíveis impactos sobre imóveis públicos, incluindo patrimônio federais. O documento foi produzido no âmbito do Grupo de Trabalho Interinstitucional Moradia Adequada. Nele, o MPF defende que qualquer intervenção urbanística na região seja integrada ao Plano Municipal de Habitação de Interesse Social (PMHIS), criado recentemente pela Prefeitura do Rio. Para o órgão, o objetivo deve ser garantir moradia adequada e impedir que a área se transforme apenas em alvo da exploração imobiliária





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