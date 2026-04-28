Ministério Público do Paraguai denuncia ex-companheiro por feminicídio de estudante de medicina em Ciudad del Este

O Ministério Público do Paraguai acusou formalmente o ex-companheiro de uma estudante de medicina de feminicídio. A vítima, Julia Vitoria Sobierai Cardoso, de 23 anos, foi encontrada morta em seu apartamento no bairro Obrero, em Ciudad del Este. O suspeito, também estudante de medicina, está foragido. A universidade onde Julia estudava divulgou nota de pesar, e estudantes organizaram uma manifestação em sua memória.

O Ministério Público do Paraguai denunciou formalmente o ex-companheiro de uma estudante de medicina , acusando-o de feminicídio . O crime ocorreu na manhã do dia 24 de abril de 2026, no apartamento da vítima, localizado no bairro Obrero, em Ciudad del Este.

Até o momento, o suspeito permanece foragido. De acordo com as investigações, o homem teria invadido o imóvel enquanto a jovem estava sozinha e a atacado dentro do quarto. Equipes da promotoria, da polícia e da perícia estiveram no local no mesmo dia e constataram múltiplas lesões pelo corpo da vítima, além de sinais de estrangulamento. A jovem morreu ainda no apartamento.

Segundo a denúncia, o suspeito ficou no local por algumas horas após o ataque e, em seguida, fugiu levando o celular da vítima. O Ministério Público solicitou à Justiça a decretação de prisão preventiva do suspeito, declaração formal de foragido e medidas para evitar fuga e interferência nas investigações. As autoridades paraguaias continuam reunindo provas e não descartam novas diligências. O caso é tratado como feminicídio, crime caracterizado pela morte de uma mulher em contexto de violência de gênero.

A vítima foi identificada como Julia Vitoria Sobierai Cardoso, de 23 anos, natural de Chapecó, em Santa Catarina. O corpo foi encontrado na sexta-feira (24), dentro do apartamento onde ela morava, em um prédio no bairro Obrero, na Avenida Capitán del Puerto, em Ciudad del Este. A jovem apresentava diversos ferimentos causados por faca. As investigações iniciais tratam o caso como possível feminicídio.

O principal suspeito é o ex-companheiro dela, também estudante de medicina, de aproximadamente 27 anos, que está desaparecido até o momento. Julia cursava o primeiro ano de Medicina na Universidade da Integração das Américas, no Paraguai. A instituição divulgou uma nota de pesar, expressando condolências à família e destacando o impacto da perda para colegas e comunidade acadêmica. Nas redes sociais, um perfil de estudantes organizou uma manifestação em memória de Julia e como ato de conscientização.

O encontro está marcado para este domingo (26), em frente à universidade. A tragédia abalou não apenas a família e amigos da vítima, mas também a comunidade estudantil e a sociedade em geral, reforçando a necessidade de debates sobre violência de gênero e segurança das mulheres. O caso ganhou ampla cobertura na mídia local e internacional, com chamados para maior vigilância e proteção às vítimas de violência doméstica.

Autoridades paraguaias e brasileiras estão colaborando nas investigações, com a esperança de que o suspeito seja localizado em breve





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