Ministério da Saúde suspende vacinação contra dengue do Butantan após reações severas

Suspensão temporária da vacina contra dengue do Instituto Butantan é anunciada após 42 eventos adversos graves, incluindo duas mortes, em meio a queda nos índices da doença.

O Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da estratégia de vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan . A medida foi divulgada pelo ministro Alexandre Padilha após o registro de 42 eventos adversos considerados severos entre cerca de 500 mil doses aplicadas desde o início do ano.

Entre os casos investigados, há três ocorrências graves, incluindo duas mortes registradas após a vacinação, cuja relação com o imunizante ainda está sob análise. A decisão ocorre em um momento em que o Brasil registra queda expressiva nos indicadores da doença. Segundo o ministro, os resultados obtidos nos últimos dois anos reforçam a importância das ações de combate à dengue.

Comparando com 2024, houve redução de 97% nos óbitos e 92% nos casos, mas ainda assim morreram 178 pessoas por dengue no Brasil este ano. A principal razão para a interrupção foi a identificação de 42 casos de reações severas temporalmente associadas à aplicação da vacina. Três foram classificados como graves, exigindo internação em UTI, e dois evoluíram para óbito.

O Ministério afirma que não há evidências suficientes para confirmar relação causal, mas os registros foram considerados relevantes para acionar protocolos de segurança do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A suspensão foi adotada como medida de precaução durante as investigações, reforçando o compromisso com a credibilidade do programa ao agir diante de sinais de alerta e com base em evidências científicas. Algumas das reações observadas não haviam sido registradas nos estudos clínicos anteriores.

A vacina passou por 16 estudos e foi testada em aproximadamente 11 mil voluntários nas fases 1, 2 e 3, mas os eventos atuais não apareceram nessas etapas. A estratégia suspensa era direcionada principalmente aos profissionais da atenção primária à saúde. A vacinação começou em janeiro em Botucatu (SP), Nova Lima (MG), Maranguape (CE) e na região de Araguaína (TO). Até 30 de maio, cerca de 500 mil doses haviam sido aplicadas.

A decisão afeta tanto os profissionais quanto os municípios participantes. O ministro reforça que os dados continuam apontando proteção contra os quatro sorotipos da dengue e recomenda que quem foi vacinado recentemente observe sintomas e procure atendimento médico se necessário. A suspensão não afeta a aplicação da Qdenga, vacina da Takeda, que continua na rede pública





Terranoticiasbr / 🏆 29. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Dengue Vacina Butantan Reação Adversa Suspensão

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministério da Saúde suspende vacinação para dengue com a vacina do Butantan após duas mortesSegundo ministro Alexandre Padilha, foram registrados 42 episódios de eventos adversos graves e duas mortes que estão em investigação

Read more »

Ministério suspende vacina contra dengue da Butantan após reações adversasO Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan devido a 42 casos de reações adversas severas, sendo três graves entre 500 mil vacinados. O Instituto Butantan, que assegura a segurança e eficácia da vacina, está colaborando com a Anvisa para reavaliar a estratégia vacinal e planeja retomar a imunização no próximo ano.

Read more »

Governo anuncia suspensão e recolhimento de vacina do Butantan contra a dengueDeterminação ocorreu após o Ministério da Saúde e a Anvisa iniciarem uma investigação da morte de uma pessoa que havia recebido o imunizante

Read more »

Dengue: Saúde suspende uso de vacina do Butantan enquanto investiga eventos adversosDecisão ocorre após duas mortes suspeitas; ministro afirma que, até agora, não há evidências suficientes para ligar os casos à vacina

Read more »