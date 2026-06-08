Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Ministério da Saúde suspende vacinação contra dengue do Butantan após reações severas

Saúde News

Ministério da Saúde suspende vacinação contra dengue do Butantan após reações severas
DengueVacinaButantan
📆6/8/2026 7:28 PM
📰Terranoticiasbr
105 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 62% · Publisher: 51%

Suspensão temporária da vacina contra dengue do Instituto Butantan é anunciada após 42 eventos adversos graves, incluindo duas mortes, em meio a queda nos índices da doença.

O Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da estratégia de vacinação contra a dengue com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan . A medida foi divulgada pelo ministro Alexandre Padilha após o registro de 42 eventos adversos considerados severos entre cerca de 500 mil doses aplicadas desde o início do ano.

Entre os casos investigados, há três ocorrências graves, incluindo duas mortes registradas após a vacinação, cuja relação com o imunizante ainda está sob análise. A decisão ocorre em um momento em que o Brasil registra queda expressiva nos indicadores da doença. Segundo o ministro, os resultados obtidos nos últimos dois anos reforçam a importância das ações de combate à dengue.

Comparando com 2024, houve redução de 97% nos óbitos e 92% nos casos, mas ainda assim morreram 178 pessoas por dengue no Brasil este ano. A principal razão para a interrupção foi a identificação de 42 casos de reações severas temporalmente associadas à aplicação da vacina. Três foram classificados como graves, exigindo internação em UTI, e dois evoluíram para óbito.

O Ministério afirma que não há evidências suficientes para confirmar relação causal, mas os registros foram considerados relevantes para acionar protocolos de segurança do Programa Nacional de Imunizações (PNI). A suspensão foi adotada como medida de precaução durante as investigações, reforçando o compromisso com a credibilidade do programa ao agir diante de sinais de alerta e com base em evidências científicas. Algumas das reações observadas não haviam sido registradas nos estudos clínicos anteriores.

A vacina passou por 16 estudos e foi testada em aproximadamente 11 mil voluntários nas fases 1, 2 e 3, mas os eventos atuais não apareceram nessas etapas. A estratégia suspensa era direcionada principalmente aos profissionais da atenção primária à saúde. A vacinação começou em janeiro em Botucatu (SP), Nova Lima (MG), Maranguape (CE) e na região de Araguaína (TO). Até 30 de maio, cerca de 500 mil doses haviam sido aplicadas.

A decisão afeta tanto os profissionais quanto os municípios participantes. O ministro reforça que os dados continuam apontando proteção contra os quatro sorotipos da dengue e recomenda que quem foi vacinado recentemente observe sintomas e procure atendimento médico se necessário. A suspensão não afeta a aplicação da Qdenga, vacina da Takeda, que continua na rede pública

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Terranoticiasbr /  🏆 29. in BR

Dengue Vacina Butantan Reação Adversa Suspensão

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ministério da Saúde suspende vacinação para dengue com a vacina do Butantan após duas mortesMinistério da Saúde suspende vacinação para dengue com a vacina do Butantan após duas mortesSegundo ministro Alexandre Padilha, foram registrados 42 episódios de eventos adversos graves e duas mortes que estão em investigação
Read more »

Ministério suspende vacina contra dengue da Butantan após reações adversasMinistério suspende vacina contra dengue da Butantan após reações adversasO Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a vacinação contra a dengue com o imunizante do Instituto Butantan devido a 42 casos de reações adversas severas, sendo três graves entre 500 mil vacinados. O Instituto Butantan, que assegura a segurança e eficácia da vacina, está colaborando com a Anvisa para reavaliar a estratégia vacinal e planeja retomar a imunização no próximo ano.
Read more »

Governo anuncia suspensão e recolhimento de vacina do Butantan contra a dengueGoverno anuncia suspensão e recolhimento de vacina do Butantan contra a dengueDeterminação ocorreu após o Ministério da Saúde e a Anvisa iniciarem uma investigação da morte de uma pessoa que havia recebido o imunizante
Read more »

Dengue: Saúde suspende uso de vacina do Butantan enquanto investiga eventos adversosDengue: Saúde suspende uso de vacina do Butantan enquanto investiga eventos adversosDecisão ocorre após duas mortes suspeitas; ministro afirma que, até agora, não há evidências suficientes para ligar os casos à vacina
Read more »



Render Time: 2026-06-08 22:28:36