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Ministério da Saúde suspende vacinação contra a dengue com imunizante do Butantan

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Ministério da Saúde suspende vacinação contra a dengue com imunizante do Butantan
Ministério Da SaúdeVacinaçãoDengue
📆6/8/2026 8:39 PM
📰Terranoticiasbr
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O Ministério da Saúde paralisou a vacinação contra a dengue no Brasil com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan após 42 casos de reações severas registrados no país.

O Ministério da Saúde paralisou a vacinação contra a dengue no Brasil com o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan após 42 casos de reações severas registrados no país.

As mortes foram de uma mulher de 48 anos e de um homem de 58 anos. A vacinação começou em janeiro deste ano nas cidades de Botucatu (SP), Nova Lima (MG) e Maranguape (CE). A partir de fevereiro, a vacina do Butantan contra a dengue passou a ficar disponível para profissionais da Atenção Primária em Saúde em todo o Brasil.

O Ministério da Saúde afirma que quem tomou o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan está protegido contra os quatro tipos da doença. A decisão anunciada pelo Ministério da Saúde envolve apenas a suspenção do imunizante contra a dengue desenvolvido pelo Instituto Butantan. A vacina contra a dengue Qdenga, produzida pelo laboratório japonês Takeda, continua a ser ofertada na rede pública. O Instituto Butantan confirma que a vacinação contra a dengue será temporariamente interrompida para reavaliação da estratégia vacinal.

A medida visa garantir a segurança da população nas próximas etapas da vacinação

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