Ministério da Saúde suspende vacina da dengue após reações adversas graves

Suspensão temporária da vacina Butantan-DV contra a dengue devido a 42 reações raras, incluindo dois óbitos. Investigação em andamento para determinar causalidade.

O Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da vacina Butantan-DV contra a dengue após a detecção de reações adversas graves em um pequeno número de vacinados.

A medida foi tomada por precaução, enquanto as autoridades investigam se os casos estão relacionados ao imunizante. Segundo a pasta, entre 501 mil doses aplicadas, foram registradas 42 reações raras e inesperadas, correspondendo a 0,008% do total. Desses, três foram considerados graves, com dois óbitos.

No entanto, o ministério enfatizou que ainda não é possível afirmar que as mortes tenham sido causadas pela vacina. A investigação está em andamento e visa esclarecer possíveis comorbidades e outros fatores que possam ter contribuído para os eventos. A suspensão foi determinada com base em um sinal de alarme identificado pelo sistema de farmacovigilância da rede de saúde.

O Ministério da Saúde destacou que a decisão não invalida a eficácia da vacina, que apresentou eficácia geral de 65% e de 80,5% para casos graves em estudos clínicos. A vacina é resultado de duas décadas de pesquisa do Instituto Butantan, com licenciamento de tecnologia do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos (NIH).

Mais de 11 mil voluntários participaram dos estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, que culminaram na aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em dezembro de 2025. Até o momento, a vacinação foi aplicada em profissionais de saúde da Atenção Primária e em pessoas de 15 a 59 anos em municípios específicos, como Nova Lima (MG), Maranguape (CE), Botucatu (SP) e região de Araguaína (TO).

O Ministério da Saúde recomenda que as pessoas vacinadas nas últimas três semanas observem seu estado de saúde e procurem atendimento imediato em caso de febre, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, sangramentos, tontura, sonolência excessiva ou sinais de desidratação. Após 21 dias, não há mais componente ativo da vacina detectável no organismo. A maioria dos vacinados não apresentou efeitos colaterais, e os relatados foram leves e moderados, como dor de cabeça, dores no corpo e cansaço.

O diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, afirmou que a instituição trabalhará para demonstrar os benefícios da vacina para a saúde pública brasileira e retomar a campanha de imunização assim que a investigação for concluída. A transparência e a ciência aplicada em tempo real são prioridades, conforme destacou o ministério





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