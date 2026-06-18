Minerais Essenciais: Funções, Fontes e Riscos de Deficiência e Excesso

A matéria discute a importância dos minerais essenciais para a saúde, detalhando suas funções no organismo, os sinais de deficiência e os riscos do excesso. Baseada em depoimentos de especialistas, a reportagem ressalta a necessidade de uma alimentação equilibrada e variada como principal forma de obter esses nutrientes, advertindo sobre a automedicação e destacando o papel de minerais como cálcio e fósforo na saúde óssea e muscular.

Minerais essenciais, como cálcio , fósforo , zinco e ferro, são cruciais para funções vitais do corpo, apesar de serem necessários em pequenas quantidades. Deficiências podem causar fadiga, queda de cabelo e irritabilidade, muitas vezes confundidas com estresse.

A alimentação balanceada é chave para evitar deficiências, enquanto a suplementação deve ser cautelosa para prevenir toxicidade. Muitas pessoas convivem com deficiências minerais sem saber. Fadiga persistente, cãibras, queda de cabelo, irritabilidade, dificuldade de concentração ou insônia são frequentemente atribuídas ao estresse ou a um estilo de vida acelerado, mas, em alguns casos, podem ser sinais de que o corpo não está recebendo os nutrientes necessários para funcionar corretamente.

Os minerais são micronutrientes essenciais: o corpo precisa deles em quantidades relativamente pequenas, mas não consegue produzi-los. Devem ser obtidos através da alimentação. Embora não forneçam calorias como as proteínas ou os carboidratos, participam de processos vitais: produção de energia, formação óssea e dentária, contração muscular, transmissão nervosa, síntese hormonal, imunidade e transporte de oxigênio. O corpo precisa de um equilíbrio delicado.

A falta de minerais pode levar à anemia, fraqueza, problemas musculares, problemas ósseos ou distúrbios da tireoide; mas o excesso também pode ser prejudicial. Eles têm uma margem de segurança: quando faltam, surgem distúrbios por deficiência, mas quando há excesso, também podem causar toxicidade. Um dos problemas atuais é a queda na qualidade dos alimentos. Muitas pessoas consomem poucas frutas, verduras, legumes e alimentos frescos, enquanto o consumo de produtos ultraprocessados está aumentando.

Isso contribui para deficiências de ferro, magnésio, zinco e cálcio, entre outros minerais. Em mulheres com mais de 40 anos, a necessidade de certos minerais ligados à saúde óssea e muscular aumenta. Esses micronutrientes participam de praticamente todos os sistemas do corpo e estão envolvidos na condução adequada do sistema nervoso, na atividade cardíaca, na regulação da pressão arterial, na formação de ossos e dentes e no transporte de oxigênio.

Em atletas ou pessoas fisicamente ativas, as perdas através do suor também podem comprometer minerais como sódio, potássio e magnésio. Uma dieta variada e equilibrada geralmente fornece as quantidades necessárias de minerais. Vegetais, frutas, leguminosas, sementes, nozes, laticínios, carnes, peixes e grãos integrais contêm grande parte desses nutrientes essenciais. Não existe um suplemento universal ou uma dose única que funcione para todos.

O excesso de certos minerais pode causar desde problemas digestivos a danos nos rins ou problemas cardíacos. Portanto, em caso de sintomas persistentes ou suspeita de deficiências, recomenda-se consultar um profissional e evitar a automedicação. O cálcio é o mineral mais abundante no corpo e o mais intimamente associado à saúde óssea. O corpo precisa de cálcio para formar e manter ossos e dentes saudáveis.

Ele também desempenha um papel na contração muscular, na coagulação sanguínea e na transmissão nervosa. Especialistas lembram que o corpo também utiliza cálcio para o bom funcionamento do coração e dos músculos. Os laticínios continuam sendo a fonte mais eficiente, embora sardinhas, sementes de gergelim, amêndoas e alguns alimentos fortificados também forneçam cálcio. A vitamina D é essencial para a absorção de cálcio.

Manter níveis adequados desse mineral é fundamental para prevenir a fragilidade óssea e fraturas na terceira idade. A ingestão diária recomendada é de cerca de 1000 a 1200 mg, especialmente para mulheres na pós-menopausa e idosos. A ingestão insuficiente e prolongada pode contribuir para a osteopenia e a osteoporose. Estilos de vida sedentários, tabagismo e baixa exposição solar também desempenham um papel importante.

Especialistas recomendam priorizar fontes alimentares em vez de suplementos. O fósforo é o segundo mineral mais abundante no corpo e atua em conjunto com o cálcio para manter ossos e dentes fortes. Também desempenha um papel na produção de energia celular, na função muscular e na reparação de tecidos. O fósforo é um componente do ATP, a principal molécula de energia do corpo





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