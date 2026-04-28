Minas vence Sada Cruzeiro em emocionante tie-break e força terceiro jogo da semifinal da Superliga

O Minas venceu o Sada Cruzeiro por 3 sets a 2 em um jogo eletrizante da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei, forçando um terceiro e decisivo confronto. O levantador Gustavo Orlando foi eleito o MVP, enquanto Oppenkoski foi o maior pontuador com 26 pontos. O próximo jogo será no Ginásio do Riacho, com o Sada Cruzeiro tendo a vantagem de decidir a série em casa.

Na noite desta segunda-feira (27), o Minas venceu o Sada Cruzeiro em um emocionante tie-break pelo jogo 2 da semifinal da Superliga Masculina de Vôlei , na Arena UniBH.

Com a vitória por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/23, 29/27, 18/25 e 15/11, a equipe da Rua da Bahia forçou o terceiro e decisivo confronto por uma vaga na final. O levantador Gustavo Orlando foi eleito o melhor atleta em quadra e recebeu o Troféu VivaVôlei, enquanto o oposto Oppenkoski, do time celeste, foi o maior pontuador da partida, com 26 pontos.

O clássico mineiro voltou a ser disputado na próxima sexta-feira (1º), às 21h (de Brasília), no Ginásio do Riacho. Por ter feito a melhor campanha na fase classificatória, o Sada Cruzeiro tem o direito de decidir a série em casa. O vencedor terá pela frente, na final, o Campinas, que derrotou o Praia Clube por 3 sets a 0 em Uberlândia e fechou a série da semifinal em 2 a 0.

A partida começou marcada por erros em saques forçados e extrema eficiência nos ataques de ambos os lados. Oppenkoski, autor de 10 pontos na parcial, foi a bola do Cruzeiro, enquanto o Minas teve as jogadas distribuídas entre o oposto Samuel e os centrais Bertolini e Geovane. Na reta final, os visitantes passaram a sacar melhor, tirando oportunidades de contra-ataque que eram aproveitadas por Oppenkoski. Foi o oposto quem fez o último ponto da parcial: 25 a 22.

O Cruzeiro voltou à quadra e se mostrou imponente na sequência inicial de saques de Otávio, abrindo 6 a 1. Lucão passou a liderar a pontuação junto de Oppenkoski, enquanto Bertolini e Djalma Júnior tentaram conduzir a reação, que finalmente aconteceu com a entrada de Gustavo Orlando no lugar de Javad. O levantador deu outro ritmo à distribuição do Minas, além de reforçar o sistema de bloqueio e agregar com três pontos no fundamento.

O empate chegou no 23 a 23, no bloqueio de Bertolini sobre Rodriguinho. Em seguida, Oppenkoski errou e Bertolini bloqueou o oposto cruzeirense, sacramentando a virada minastenista: 25 a 23. No set mais equilibrado do jogo, ninguém conseguiu criar vantagem maior que de dois pontos. As equipes voltaram a trocar pontos intensamente nos ataques, mas comprometeram sequências positivas com erros de saque.

Responsável por 11 pontos na parcial, Douglas Souza entrou bem em quadra pelo Cruzeiro, mas mandou o saque para fora em um momento crucial, cedendo o set point ao rival. No lance seguinte, Oppenkoski foi bloqueado por Leo Lukas, e o Minas virou o placar: 29 a 27. Após nova troca de pontos, que manteve o duelo equilibrado até a marca dos 12 pontos, o Sada Cruzeiro largou à frente com Douglas e Oppenkoski conduzindo as ações ofensivas com eficácia.

A equipe também melhorou seu desempenho no sistema de saque-bloqueio, tirando os principais pontuadores do Minas do set. Com o volume de jogo ideal para a armação das jogadas, Matheus Brasília teve mais tranquilidade para distribuir as bolas. A última foi para o central Otávio, que fechou a parcial para forçar o tie-break: 25 a 18.

No tie-break, a artilharia cruzeirense voltou a passar por instabilidades e viu o Minas se fortalecer, abrindo 4 a 1 no bloqueio de Gustavo Orlando sobre Rodriguinho. Douglas e Oppenkoski tentaram recolocar a equipe celeste no jogo, diminuindo para 4 a 3. A partir daí, os times voltaram a trocar pontos, demonstrando qualidade e efetividade nos ataques. O clube da Rua da Bahia chegou a criar quatro pontos de margem no 9 a 5, com Samuel.

Porém, Lucão ressurgiu no bloqueio e embalou dois pontos seguidos no fundamento, acompanhado de Rodriguinho, que explorou o sistema defensivo adversário para colocar o Cruzeiro a um ponto do rival: 11 a 10. Djalma conseguiu virar o side-out e Bertolini foi para o saque, na passagem que deixaria a vitória minastenista encaminhada. Geovane bloqueou Rodriguinho e, depois, Samuel finalizou um contra-ataque.

Rodriguinho diminuiu para o Cruzeiro, mas Geovane apareceu para bloquear Oppenkoski e colocar números finais no clássico: 15 a 11





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