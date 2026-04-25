Minas derruba o Osasco e volta à final da Superliga Feminina

Em uma partida emocionante, o Minas Tênis Clube venceu o Osasco por 3 a 2 e garantiu sua vaga na final da Superliga Feminina de Voleibol.

A Superliga Feminina de Voleibol testemunhou uma semifinal de tirar o fôlego em Belo Horizonte, onde o Minas Tênis Clube, detentor de uma rica história com seis títulos, superou o Osasco , o atual campeão, em uma disputa acirrada que se estendeu por três jogos.

A vitória decisiva, conquistada por 3 sets a 2, com parciais de 22/25, 25/18, 25/22, 13/25 e 15/12, selou o retorno do Minas à final da competição, reacendendo a esperança da torcida mineira por mais um título. A partida foi um verdadeiro espetáculo de emoções, com reviravoltas constantes e atuações inspiradoras de ambas as equipes, demonstrando o alto nível técnico e a competitividade da Superliga.

A atmosfera no ginásio era eletrizante, impulsionada pelo fervor da torcida local, que compareceu em grande número para apoiar o time da casa. A classificação do Minas representa um marco importante na história do clube, consolidando sua tradição no voleibol feminino brasileiro e abrindo caminho para um confronto emocionante na final. A equipe mineira demonstrou resiliência e determinação ao longo de toda a série, superando obstáculos e adversidades para alcançar seu objetivo.

A vitória sobre o Osasco, um time de grande qualidade e experiência, é uma prova do talento e do trabalho árduo das jogadoras e da comissão técnica do Minas. A final da Superliga promete ser um evento inesquecível, com a disputa pelo título reunindo as melhores equipes do país em busca da glória. O quinto e decisivo set foi um verdadeiro teste de nervos para ambas as equipes.

O Minas, impulsionado pela energia da torcida, começou com uma vantagem inicial, abrindo 16/12 no placar. A canadense Hilary Johnson e a experiente Thaisa, duas das principais jogadoras do Minas, foram fundamentais nesse momento, com ataques precisos e bloqueios eficientes.

No entanto, o Osasco não se entregou e, com a precisão da argentina Bianca Cugno no ataque, conseguiu virar o jogo, chegando a 19/18. A disputa se intensificou, com ambas as equipes lutando ponto a ponto. O Minas, mostrando sua força e determinação, recuperou a ponta e fechou o set com um erro no ataque das rivais, Caitie Baird atacando a antena. A parcial foi marcada por um equilíbrio constante, com defesas espetaculares e ataques estratégicos.

A líbero Camila Brait, que está na reta final de sua carreira, brilhou em quadra com suas defesas impecáveis, demonstrando sua experiência e liderança. Bianca Cugno, por sua vez, foi a principal pontuadora do Osasco, com 15 pontos no ataque, mostrando sua qualidade e talento. A atuação de ambas as jogadoras foi fundamental para manter a emoção e a competitividade da partida até o último ponto.

A torcida presente no ginásio acompanhou cada lance com entusiasmo, vibrando a cada ponto conquistado e demonstrando seu apoio incondicional ao time da casa. O quarto set foi crucial para o Osasco, que precisava vencer para forçar o quinto set decisivo. A equipe paulista entrou em quadra com determinação e eficiência no ataque, abrindo uma vantagem significativa no início do set, com parciais de 7/2 e 9/4.

Bianca Cugno voltou a se destacar, fazendo a diferença com seus ataques precisos e inteligentes. O bloqueio das atuais campeãs também foi fundamental para abrir 6/3 no placar.

No entanto, o Minas não se intimidou e, com um bloqueio de Thaisa, conseguiu virar o jogo, chegando a 9/8. A partir daí, o set se tornou uma verdadeira batalha, com ambas as equipes lutando ponto a ponto. O equilíbrio e a emoção foram constantes, com defesas espetaculares e ataques estratégicos. O Osasco ainda salvou o primeiro match-point, no 14/11, mas, no ponto seguinte, o ginásio veio abaixo com a heróica classificação do Minas.

A vitória do Minas foi uma conquista merecida, fruto de um trabalho árduo e de uma equipe talentosa e determinada. A torcida mineira celebrou a classificação com entusiasmo, demonstrando seu orgulho pelo time da casa. A final da Superliga promete ser um confronto emocionante, com a disputa pelo título reunindo as melhores equipes do país em busca da glória.

A classificação do Minas reacende a esperança da torcida mineira por mais um título e consolida a tradição do clube no voleibol feminino brasileiro





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