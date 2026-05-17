Minas de terras raras: moradora tem receio de que projeto colide com residência de netos

Moradores temem o que pode acontecer com a saúde e o futuro dos seus filhos e netos após o anúncio da instalação de uma mina de terras raras, que fica a 300 metros de casas.

Moradores de Poços de Caldas temem impacto de mina que fica a 300 metros de casas. Amineira australiana pretende instalar uma mina de terras raras em uma área equivalente a 533 campos de futebol, enquanto os moradores temem o que possa acontecer com a saúde e o futuro dos seus filhos e netos.

As terras raras são minerais estratégicos usados em tecnologias como carros elétricos, turbinas eólicas, celulares e equipamentos de defesa. A área ainda está em posse dos proprietários originais e em uso para a agricultura, pecuária e extração de madeira.

Brasil ocupa uma posição estratégica na disputa global por terras raras, tem a segunda maior reserva do mundo, mas participa pouco da produção e das etapas de maior valor agregado desses minerais, usados em tecnologias como carros elétricos, turbinas eólicas e sistemas de defesa. Moradores e representantes locais na área foram entrevistados pelo g1 para entender como eles estão lidando com a proximidade das áreas de exploração.

A cozinheira aposentada Dirce Elena da Silva Alves, de 61 anos, teme que o projeto colide com o local onde seus netos moram e teme que a mineração não foi um joguinho





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