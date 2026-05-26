Millonarios é derrotado por 2 a 0 pelo O'Higgins em um jogo intenso

O jogo entre Millonarios e O'Higgins foi marcado por várias oportunidades de gol e finalizações certeiras. A equipe de O'Higgins conseguiu a vitória com dois gols, enquanto Millonarios perdeu várias oportunidades de igualar o placar.

O jogo entre Millonarios e O'Higgins foi marcado por várias oportunidades de gol. Thiago Vecino abriu o placar para O'Higgins com uma finalização certeira com o pé esquerdo, após uma assistência de Martín Sarrafiore.

Logo em seguida, David Silva igualou o placar para Millonarios com uma finalização com o pé direito, após um cruzamento de Sebastián Valencia. No entanto, Alan Robledo deu a vitória para O'Higgins com uma cabeça do meio da área, após um cruzamento de Francisco González em um escanteio. O jogo foi marcado por várias oportunidades perdidas para Millonarios, incluindo uma finalização de Sergio Mosquera e uma cabeça de Jorge Arias.

Apesar disso, a equipe não conseguiu igualar o placar e terminou o jogo derrotada por 2 a 0. A partida foi marcada por várias finalizações certeiras e oportunidades perdidas, mostrando a determinação das equipes em conquistar a vitória





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