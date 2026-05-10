Militares britânicos saltam de paraquedas e levam médicos para Tristão da Cunha

A equipe médica, composta por dois médicos militares e seis paraquedistas, lançou-se da aeronave após a suspeita de um caso de hantavírus em Tristão da Cunha. O objetivo é levar ajuda médica e suprimentos para a tripulação e um passageiro afetado pelo surto de hantavírus em um navio de cruzeiro.

Passageiros começam a sair de navio com surto de hantavírus - Militares britânicos saltaram de paraquedas em Tristão da Cunha, considerada a ilha habitada mais isolada do mundo, para levar médicos e suprimentos após a suspeita de um caso de hantavírus no local.

Segundo informações da agência Reuters, a operação contou com seis paraquedistas e dois médicos militares, que viajaram em um avião da Força Aérea do Reino Unido. A aeronave saiu da Inglaterra, fez uma parada na Ilha de Ascensão e depois seguiu até Tristão da Cunha, no meio do Atlântico Sul. Além da equipe médica, foram enviados cilindros de oxigênio e equipamentos hospitalares. Durante o trajeto, o avião precisou ser abastecido ainda no ar para conseguir completar a missão.

Segundo o governo britânico, foi a primeira vez que o país realizou uma missão humanitária desse tipo usando médicos lançados de paraquedas. Os materiais foram enviados principalmente para atender um cidadão britânico que esteve a bordo do navio de cruzeiro afetado pelo surto de hantavírus e passou pela ilha em abril. A Organização Mundial da Saúde (OMS) informou que o homem apresentou sintomas compatíveis com hantavírus em 28 de abril e que está estável e isolado.

Com os estoques de oxigênio da ilha em nível crítico, um lançamento aéreo com equipe médica era a única forma de garantir atendimento ao paciente a tempo - Mineração, Militares, Forças Armadas, Medicamentos, Projetos humanitários, Covid-19, Aeronave





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