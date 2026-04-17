Militão Retorna com Força Total: Ancelotti Ganha Reforço Crucial para a Copa do Mundo

Éder Militão supera grave lesão e retoma boas atuações pelo Real Madrid, aumentando a expectativa sobre sua convocação e papel na Copa do Mundo sob o comando de Ancelotti. O zagueiro mostra recuperação impressionante e versatilidade tática.
Um dos pilares do técnico Carlo Ancelotti , Éder Militão gerou apreensão em dezembro de 2025, quando sofreu uma ruptura no bíceps femoral da perna esquerda. Essa lesão o afastou dos gramados até o início deste mês, levantando muitas interrogações sobre suas condições atuais para disputar a Copa do Mundo.
Apesar disso, Militão já participou de quatro partidas nas últimas duas semanas, um ritmo que se assemelha à média de jogos que teria no Mundial caso seja convocado, com a lista a ser anunciada em 18 de maio. Pelo Real Madrid, ele entrou no decorrer dos confrontos contra o Mallorca, pelo Campeonato Espanhol, e contra o Bayern de Munique, na partida de ida das quartas de final da Uefa Champions League. Posteriormente, foi titular contra o Girona e novamente diante do Bayern, registrando sua primeira partida completa desde o retorno às competições. Seu desempenho tem sido notavelmente positivo. Logo em seu primeiro jogo, marcou o gol do Real Madrid na derrota por 2 a 1, e na partida de quarta-feira (15), em Munique, apresentou uma atuação sólida e elogiada, mesmo com a derrota espanhola por 4 a 3. Ancelotti conhece bem o zagueiro desde seus tempos no comando do Real Madrid e já havia convocado Militão para as Datas Fifa de outubro e novembro do ano passado. O defensor só não foi chamado antes por estar se recuperando de uma lesão ainda mais grave: em novembro de 2024, ele sofreu uma ruptura completa do ligamento cruzado anterior (LCA), associada a lesões nos meniscos, do joelho direito. Essa contusão o manteve fora dos gramados por oito meses. Na Copa do Mundo, Éder Militão é visto como peça importante para Ancelotti, com potencial utilização na lateral-direita ou como um terceiro zagueiro naquela ala do campo. Sob o comando do técnico italiano na Seleção Brasileira, o defensor do Real Madrid disputou quatro partidas. Em outubro, foi titular na zaga ao lado de Gabriel Magalhães na goleada sobre a Coreia do Sul por 5 a 0 – na época, Marquinhos estava fora da convocação devido a uma lesão –, e permaneceu no banco na derrota para o Japão por 3 a 2. No mês seguinte, teve uma atuação destacada na lateral, contribuindo para a vitória por 2 a 0 contra Senegal. Ele também iniciou o empate em 1 a 1 com a Tunísia, formando a dupla de zaga com Marquinhos. Devido à sua recuperação da lesão muscular na coxa, Éder Militão não pôde participar dos amistosos de março pela Seleção, quando a seleção brasileira enfrentou a Inglaterra e a Espanha. A sua volta aos gramados e o consequente bom desempenho têm aliviado a preocupação em torno de sua condição física para o torneio mundial, consolidando sua importância no esquema tático de Ancelotti, tanto no clube quanto na seleção. A expectativa é que ele retorne a ser um jogador fundamental, capaz de atuar em diferentes posições na defesa com a mesma segurança e qualidade que sempre demonstrou. A sua resiliência após duas lesões graves consecutivas é um testemunho de sua força de vontade e dedicação ao esporte, inspirando confiança em torcedores e comissão técnica. *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável. Copa do Mund
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