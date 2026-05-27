Milhões de trabalhadores podem sacar dinheiro esquecido do antigo PIS/Pasep

Governo federal libera R$ 26,3 bilhões para mais de 10 milhões de pessoas que trabalharam entre 1971 e 1988. Consulte pelo FGTS ou gov.br e saiba como receber.

O antigo fundo PIS/Pasep, criado para fomentar a poupança dos trabalhadores brasileiros, passou por uma importante transformação em 1975, quando os recursos dos dois programas foram unificados em um único fundo.

Esse fundo operou até 1988, quando foi substituído pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Agora, décadas depois, o governo federal anunciou a liberação de R$ 26,3 bilhões para mais de 10 milhões de pessoas que trabalharam com carteira assinada ou como servidores públicos entre 1971 e 1988. O valor médio por beneficiário é de R$ 2,8 mil, mas pode variar conforme o tempo de contribuição e a remuneração de cada trabalhador.

A medida visa resgatar recursos que ficaram esquecidos ao longo dos anos, permitindo que os cidadãos solicitem o ressarcimento até setembro de 2028. Após esse prazo, os valores serão incorporados ao Tesouro Nacional, sem possibilidade de saque. Para consultar se há valores a receber, o trabalhador deve acessar o site ou o aplicativo do FGTS, utilizando o login da plataforma gov.br. Em seguida, é necessário informar o Número de Identificação Social (NIS) e clicar em pesquisar.

O sistema indicará automaticamente se há saldo disponível e orientará sobre os próximos passos. Caso haja dinheiro a receber, o pagamento é realizado exclusivamente pela Caixa Econômica Federal, mediante crédito em conta já existente no banco ou em uma conta poupança social digital, aberta sem custos para o beneficiário. Herdeiros de titulares falecidos também têm direito ao pedido, devendo apresentar a documentação necessária para comprovar o vínculo. O cronograma de pagamentos segue datas específicas conforme o mês da solicitação.

Por exemplo, solicitações realizadas até 31 de dezembro de 2025 terão o pagamento efetuado em 26 de janeiro de 2026; aquelas feitas até 28 de fevereiro de 2026 receberão em 25 de março de 2026, e assim sucessivamente, conforme calendário divulgação pela Caixa. É importante que os trabalhadores fiquem atentos aos prazos e evitem golpes, pois todo o processo é gratuito e não requer intermediários.

A iniciativa representa um resgate histórico de direitos trabalhistas, beneficiando milhões de brasileiros que contribuíram para o antigo fundo e agora podem acessar recursos que lhes pertencem por direito





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

PIS/Pasep Dinheiro Esquecido FGTS Caixa Econômica Trabalhadores

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

O treino de poucos minutos que une mente e corpo e conquista milhões nas redesDisponíveis em diversas plataformas, esses treinos podem ser feitos de qualquer lugar, desde que haja uma tela e espaço para se movimentar; eles funcionam como complemento às rotinas tradicionais

Read more »

Bolão vencedor de R$ 168 milhões na Mega-Sena custou R$ 313 milVeja os números sorteados: 03 - 30 - 33 - 35 - 45 - 47. Vencedores levam R$ 168.170.026,83, cada. Quina teve 590 ganhadores, com prêmio de R$ 13.890,02, cada.

Read more »

Tensão com Alcolumbre trava pauta prioritária do governo no SenadoPEC da Segurança e projeto de lei dos minerais críticos aguarda retomada de diálogo entre Lula e senador; petista fez cobrança pública

Read more »

Fim da 6x1: governo tenta encolher transição e minimizar desafio no Senado | BlogsLula se reúne nesta segunda-feira (25) com Hugo Motta para amarrar plano de aprovação do projeto

Read more »