Milei participa de exercícios militares conjuntos com os EUA a bordo do USS Nimitz no Atlântico Sul

O presidente argentino, Javier Milei, acompanhou manobras militares com os Estados Unidos no porta-aviões USS Nimitz, marcando um novo capítulo na relação bilateral entre os dois países. Os exercícios fazem parte do Passex 2026 e do 'Daga Atlântica', reforçando a cooperação estratégica e a interoperabilidade entre as forças armadas.

O presidente da Argentina, Javier Milei , participou nesta quinta-feira, 30, de uma jornada de atividades militares conjuntas com os Estados Unidos a bordo do porta-aviões USS Nimitz, no Atlântico Sul, reforçando ainda mais os laços entre os dois países.

Acompanhado pelo ministro da Defesa, Carlos Presti, e por autoridades militares, Milei presenciou exercícios que visam fortalecer a cooperação, a interoperabilidade e o trabalho conjunto entre as forças armadas argentinas e americanas, conforme informado pela pasta de Defesa no X. O governo compartilhou imagens nas redes sociais mostrando o presidente e sua irmã, Karina Milei, ao lado do embaixador dos Estados Unidos, Peter Lamelas, a bordo do gigantesco porta-aviões, que mede 333 metros de comprimento e quase 77 metros de largura máxima.

'A presença do presidente Milei nos recorda que estamos em uma nova era de relação bilateral, avançando para além da mera cooperação, rumo a um alinhamento estratégico profundo', declarou o embaixador em um comunicado. Os exercícios conjuntos estão sendo realizados na zona econômica exclusiva da Argentina durante a passagem do USS Nimitz e do contratorpedeiro USS Gridley pelo Atlântico Sul, conforme um decreto assinado por Milei.

Essas manobras fazem parte do chamado Passing Exercise (Passex) 2026, um treinamento que aproveita o trânsito de unidades de guerra estrangeiras pelo litoral marítimo argentino. Além disso, o governo de Milei autorizou a entrada em território argentino de equipamentos e pessoal das forças armadas dos Estados Unidos para o exercício conjunto 'Daga Atlântica', que começou em 21 de abril e se estenderá até 12 de junho.

Essa iniciativa reflete a intensificação da parceria militar entre os dois países, com foco em segurança regional e cooperação estratégica. A aproximação entre a Argentina e os Estados Unidos sob o governo de Milei tem sido marcada por uma série de medidas que visam fortalecer a aliança bilateral, incluindo acordos de defesa, intercâmbio de inteligência e treinamentos conjuntos.

Analistas destacam que essa colaboração reforça a posição da Argentina no cenário geopolítico da América do Sul, especialmente em um contexto de tensões regionais e desafios de segurança. O presidente Milei, conhecido por sua postura liberal e pró-mercado, tem buscado estreitar os laços com Washington como parte de sua estratégia para modernizar as forças armadas argentinas e promover a estabilidade na região.

Essas manobras militares conjuntas são vistas como um sinal claro da nova orientação da política externa argentina, que prioriza a parceria com os Estados Unidos em detrimento de relações mais distantes com outros blocos regionais. A visita de Milei ao USS Nimitz simboliza não apenas um avanço na cooperação militar, mas também um reforço na aliança estratégica entre os dois países, que pode ter implicações significativas para a segurança e a política externa da América do Sul nos próximos anos





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