Polícia Civil localizou um segundo cemitério clandestino em Rio das Pedras, com corpos em estágio avançado de decomposição, indicando possível atuação de milícia na região.

No interior de um fosso localizado em uma área de mata, a Polícia Civil localizou a manhã deste sábado corpos em avançado estado de decomposição, além de um crânio e outros despojos humanos, evidenciando a presença de um cemitério clandestino utilizado por milícia na região de Rio das Pedras, na zona sudoeste.

A descoberta ocorreu em uma cavidade de cerca de vinte metros de profundidade encontrada dentro de uma mata densa ao longo da Estrada dos Sertões, um ponto estratégico que a milícia costuma usar para esconde‑cima vítimas de confrontos internos ou de repressão a grupos adversos. Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), em colaboração com a Subsecretaria de Inteligência (Ssinte), a Seção de Operações com Cães (SOC) da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) e o Corpo de Bombeiros, realizaram as escavações.

Durante o trabalho, localizou-se um volume expressivo de calcário, material frequente nas atividades de ocultação de cadáveres, que ajuda a acelerar a decomposição e impede a identificação parcial dos corpos. Todo o material recuperado foi encaminhado para perícia, onde especialistas realizaram exames de identificação e tentativas de datar a morte. O abismo descoberto na manhã deste sábado não é o primeiro neste contexto.

Apenas um dia antes, a mesma delegacia havia localizao outro cemitério clandestino na zona conhecida localmente como Sertão. A continuidade de buscas demonstra que a milícia mantém uma estrutura organizada para esconde‑cima corpos, facilitando sua cobertura e remoção de responsabilidades. As investigações apontam que os corpos encontrados de fato seriam de dois homens, mas a análise de DNA ainda está em andamento.

No desenrolar dos eventos dos últimos dias, está evidente um confronto entre forças paramilitares da milícia e bandeirantes do Comando Vermelho (CV) nesta área. Os grupos rivais tiveram um embate que culminou na captura de um ônibus da linha 343, entre Jardim Oceânico e Candelária, pelos militares do CV, que bloquearam a via utilizando a locomação do veículo como barricada e dispositivos de coleta de lixo mo­testei­ndo a circulação.

Essa ação foi detida prontamente por forças da Policia Militar do 18º BPM, que restabeleceu a normalidade do trânsito. Para as famílias de quem desapareceu sem rastros na região, a descoberta dos corpos esconde‐cima oferece um pequeno gesto de justiça. Enquanto a comunidade ainda aguarda o paradeiro exato de parentes desaparecidos, a esperança de obter respostas aumenta a cada descoberta de cenário semelhante.

A polícia mantém a presença ostensiva na região e continua a isolar pontos de mata em busca de demais localizações. Esses episódios ressaltam a necessidade de reforçar o monitoramento de áreas de risco e de ampliar o trabalho de inteligência local, composta por denúncias, cruzamento de dados e análise de padrões de desaparecimento.

A expectativa é que, com a continuação de agora escavações minutiosas e cooperação interinstitucional, outros locais de esconde‑cima de corpos possam ser identificados, contribuindo para a responsabilização de quem comete crimes graves e para a cura de quem permanece à espera das respostas que há tanto tempo foram ignoradas





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