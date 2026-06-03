Migração climática em debate na Rio Nature & Climate Week

Painel com especialistas discute impactos desiguais das mudanças climáticas e a necessidade de financiamento para adaptação em regiões vulneráveis.

O tema da migração climática foi debatido na Rio Nature & Climate Week , em painel que contou com a oficial nacional da Organização Internacional para as Migrações, Débora Castiglione, e a ex-secretária de Meio Ambiente e Clima do Rio, Tainá de Paula.

As regiões tropicais estão entre as mais sensíveis do mundo à migração climática, segundo o último relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC). Durante o debate, especialistas defenderam que a adaptação climática precisa ser incorporada de forma prática às políticas públicas. Débora Castiglione destacou que os impactos das mudanças climáticas variam de acordo com fatores como renda, idade, território e condição migratória, exigindo respostas adaptadas às diferentes vulnerabilidades.

"Os impactos da mudança do clima não são iguais para todos. A adaptação precisa reconhecer essas diferenças e ajudar a reduzir desigualdades que já existiam antes da crise climática", afirmou. Tainá de Paula, por sua vez, disse que a agenda climática das cidades entrou em uma nova etapa, marcada pela busca por mecanismos de financiamento para projetos de adaptação e mitigação.

Segundo ela, o debate climático deixou de se concentrar apenas em metas e passou a discutir formas concretas de implementação. A ex-secretária destacou iniciativas implementadas durante sua gestão no Rio, como a criação de um orçamento climático municipal, a expansão de parques urbanos em áreas periféricas e programas voltados ao reflorestamento e à redução dos impactos das ondas de calor em regiões vulneráveis.

"A gente precisa construir capacidade de planejamento de longo prazo e identificar quais territórios precisam ter prioridade no acesso aos recursos para adaptação climática", completou. A discussão integrou a programação da primeira edição da Rio Nature & Climate Week, evento realizado no Rio que reúne mais de 100 organizações, incluindo representantes de governos, empresas, cientistas e entidades da sociedade civil, para debater soluções ligadas ao clima, biodiversidade e desenvolvimento sustentável.

A conferência destacou a urgência de ações coordenadas para enfrentar os desafios climáticos, especialmente em regiões vulneráveis como as áreas tropicais. A migração climática é um fenômeno crescente que exige respostas integradas entre políticas ambientais, sociais e de planejamento urbano. A necessidade de financiamento para adaptação foi um ponto central do painel. Tainá de Paula enfatizou que o fortalecimento da produção de dados será fundamental para orientar investimentos e políticas públicas, garantindo que os recursos cheguem aos territórios mais necessitados.

A Rio Nature & Climate Week serviu como plataforma para articular parcerias e compartilhar experiências exitosas na área de adaptação climática. O evento também abordou a importância da participação comunitária e do conhecimento tradicional na construção de soluções resilientes ao clima. Em resumo, o painel deixou claro que a migração climática é uma realidade que já afeta milhões de pessoas e que as cidades precisam se preparar para acolher populações deslocadas por eventos extremos.

A integração de políticas públicas com a ciência do clima e o financiamento adequado são passos essenciais para enfrentar esse desafio global. A Rio Nature & Climate Week se consolida como um espaço de debate e ação para impulsionar a agenda climática no Brasil e no mundo





valoreconomico / 🏆 4. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Migração Climática Adaptação Rio Nature & Climate Week Políticas Públicas Financiamento Climático

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lula acelera inaugurações no Rio e em SP para conter pressão na área da segurançaO presidente Luiz Inácio Lula da Silva intensifica inaugurações em São Paulo e Rio de Janeiro para conter a pressão na área de segurança e explorar o desgaste de Flávio Bolsonaro. A estratégia visa melhorar a popularidade e desafiar a campanha adversária após os EUA classificarem PCC e CV como terroristas.

Read more »

Prefeitura do Rio remove mais de 200 painéis publicitários irregulares na Avenida Brasil | Rio de JaneiroOperação retirou cerca de 80 toneladas de materiais e causou prejuízo estimado em mais de R$ 600 mil aos responsáveis pelas estruturas ilegais

Read more »

Zonas Norte e Oeste do Rio vão ganhar quatro novos terminais de ônibus | Rio de JaneiroObras terão investimento de R$ 3,5 milhões e começam em junho

Read more »

Fortes chuvas provocam quedas de árvores no Rio | Rio de JaneiroIncidentes causaram interdições e desvios no trânsito

Read more »