Microsoft Brasil aponta que a IA será o principal motor de competitividade até 2030 e que a tecnologia será um diferencial-chave em seus setores.

A Microsoft Brasil revelou que a inteligência artificial será o principal motor de competitividade até 2030 e que a tecnologia será um diferencial-chave em seus setores. A empresa também apontou que mais da metade das empresas pretende escalar a tecnologia nos próximos dois anos, enquanto atualmente 41% aplicam a IA em casos de uso limitados e 23% já a utilizam em diversas áreas. Os principais impactos incluem aumento da satisfação do cliente, eficiência de processos, redução de riscos e aceleração de lançamentos no mercado.

A Microsoft Brasil aponta que a inteligência artificial será o principal motor de competitividade até 2030 e que a tecnologia será um diferencial-chave em seus setores.

Mais da metade das empresas pretende escalar a tecnologia nos próximos dois anos, enquanto atualmente 41% aplicam a IA em casos de uso limitados e 23% já a utilizam em diversas áreas. Os principais impactos incluem aumento da satisfação do cliente, eficiência de processos, redução de riscos e aceleração de lançamentos no mercado.

A Microsoft está investindo em treinamento de 5 milhões de brasileiros nos próximos três anos, incluindo parcerias com 40 entidades públicas e privadas, alcançando 3,8 milhões de pessoas treinadas e 1 milhão com certificações. Um único profissional, equipado com agentes, poderá entregar o que antes era tarefa de um departamento inteiro.

A capacitação inclui treinamento de funcionários de empresas clientes, e iniciativas de inclusão e certificação são essenciais, pois profissionais certificados têm maior empregabilidade em um mercado com mais vagas do que pessoas qualificadas





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