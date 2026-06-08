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Microsoft anuncia novos exclusivos para Xbox e detalhes de franquias conhecidas em evento

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Microsoft anuncia novos exclusivos para Xbox e detalhes de franquias conhecidas em evento
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📆6/8/2026 8:06 PM
📰sbtnews
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A Microsoft realizou um evento com vários anúncios para os próximos anos do Xbox, incluindo novidades de franquias como Gears of War, Persona e Spyro, além de novos títulos exclusivos como Avowed e The First Berserker: Khazan. A empresa reforçou que os jogos anunciados como exclusivos de console não terão caráter temporário. Diversas expansões e atualizações também foram reveladas para jogos já disponíveis.

A Microsoft realizou um evento no qual anunciou novidades para o ecossistema Xbox , incluindo títulos que serão exclusivos de seus consoles. A empresa destacou que a exclusividade não será temporária, incentivando o investimento do público na plataforma.

Entre os anúncios, Gears of War: E-Day ganhou um novo trailer, revelando mais detalhes sobre a origem da relação entre personagens centrais da franquia. Persona 6 foi confirmada, com um teaser que indica seu desenvolvimento, mas ainda sem data de lançamento definida. Outros títulos como Fable, que terá um RPG steampunk com manipulação do tempo, e o novo jogo de Spyro, o primeiro original em quase 20 anos, também foram destacados.

A expansão The Ancient Gods - Part Two para DOOM: The Dark Ages foi apresentada, adicionando novos níveis, inimigos e a arma Chain Spear. Para Forza Horizon 5, uma atualização gratuita trará mais de 30 parques nacionais dos Estados Unidos. O jogo de ação The Outer Wilds: Echoes of the Eye recebeu um novo trailer, enquanto o jogo de sobrevivência State of Decay 3 mostrou seu primeiro gameplay.

Um novo título da franquia Age of Empires foi anunciado, com a inclusão de vikings e escoceses. Sea of Thieves terá uma atualização com história ligada à Guilda dos Ladrões.

Além disso, Fallout 76 recebeu uma expansão que transforma áreas da Appalachia. O evento também trouxe o anúncio de Avowed, um RPG de ação em primeira persona ambientado após os eventos do primeiro jogo. O soulslike The First Berserker: Khazan foi revelado, se passando em uma versão sombria das Guerras Napoleônicas. O jogo de ação inFamous: First Light foi anunciado, ambientado em uma Londres vitoriana sombria.

O simulador Microsoft Flight Simulator receberá o modo Custom Seas, permitindo criação de regras personalizadas. Por fim, o jogo de ação wuxia em mundo aberto, Where Winds Meet, teve lançamento surpresa no Xbox e é gratuito para jogar. Esses anúncios reforçam a estratégia da Microsoft de fortalecer seu portfólio de exclusivos e oferecer conteúdo regular para sua base de usuários, consolidando o Xbox como uma plataforma atrativa para os fãs de jogos

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