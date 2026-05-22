Microsoft abandona o SMS como método de autenticação e recuperação de contas

A Microsoft anunciou que deixará de enviar códigos SMS como método de autenticação e recuperação de contas, substituindo-os por verificação de e-mail, biometria, reconhecimento facial ou PIN. A empresa argumenta que essa forma de autenticação se tornou uma das maiores fontes de fraudes e que as novas formas de autenticação têm maior resistência a phishing e eliminam o risco de fraude.
A Microsoft anunciou que deixará de enviar códigos SMS como método de autenticação e recuperação de contas, substituindo-os por verificação de e-mail , biometria, reconhecimento facial ou PIN .
A empresa argumenta que essa forma de autenticação se tornou uma das maiores fontes de fraudes e que as novas formas de autenticação têm maior resistência a phishing e eliminam o risco de fraude. A Microsoft também já desencorajava a utilização do SMS como forma de dupla autenticação, uma vez considerada uma evolução na segurança online, mas que perdeu eficiência na proteção da conta de usuários
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