Michelle Bolsonaro adota posição da empresa afetada após ação contra produtos

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou, em seus stories do Instagram, a foto de um detergente da Ypê no mesmo dia em que políticos da oposição iniciaram uma campanha nas redes sociais em defesa da empresa. Aliados de Jair Messias Bolsonaro começaram a relacionar a investigação da Anvisa ao apoio financeiro dado pela família dona da Ypê à campanha do ex-presidente.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou, em seus stories do Instagram, a foto de um detergente da Ypê no mesmo dia em que políticos da oposição iniciaram uma campanha nas redes sociais em defesa da empresa, que teve seus produtos suspensos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ).

'Que dia lindo', escreveu Michelle Bolsonaro, no sábado (9), em seus stories, junto a uma foto de um detergente da marca Ypê. A imagem foi apontada por internautas como uma adesão à campanha que opositores do governo vêm promovendo em torno da marca. Aliados de Jair Messias Bolsonaro começaram a relacionar a investigação da Anvisa ao apoio financeiro dado pela família dona da Ypê à campanha do ex-presidente.

Segundo eles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estaria utilizando a agência nacional para perseguir empresários alinhados ao rival. Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro apareceram usando detergentes da marca, como o vice-prefeito de São Paulo, Ricardo Mello Araújo, e a cantora Jojo Todynho, alinhada à direita, que publicaram vídeos criticando a suspensão dos produtos. Entenda o caso.

Na quinta-feira (7), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a comercialização, fabricação, distribuição e o uso de produtos da marca Ypê com lotes terminados em 1, devido ao risco de contaminação microbiológica. Já na sexta-feira (8), a agência informou que a fabricação e a venda dos produtos foram liberadas após a empresa apresentar um recurso, mas manteve a recomendação de não utilização dos lotes afetados.

Em suas redes sociais, a Ypê divulgou uma nota oficial afirmando que possui ‘fundamentação científica robusta, baseada em testes e laudos técnicos independentes’, atestando que seus produtos das categorias lava-louças, lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetante são seguros e não representam risco ao consumidor. A reportagem entrou em contato com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria





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